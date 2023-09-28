AB’de gündem Türkiye: Mülteci anlaşması karşılığında ‘Şengen vizesi’ önerisi

Avrupa, 2015'ten bu yana yaşadığı en büyük göç krizinin çözümü için Türkiye'yle yeni anlaşma arayışına girdi. Yunanistan'da ele alınan Türkiye'den 3 talep karşılığında Türklere vize kolaylığı sağlanması gündemde.

Sozcu.com.tr

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Avrupa, son dönemde hızla artan düzensiz göçmen akınının önüne geçmek amacıyla Türkiye’yle yeni bir anlaşma arayışına girerken Yunanistan’ın çözüm için Türkiye’ye Şengen vizesi kolaylığı sağlamayı düşündüğü belirtildi.

Türkiye ve AB arasında 2016’da imzalanan ve Avrupa'ya giden düzensiz göçmenlerin Türkiye'ye geri gönderilmesini öngören anlaşma son dönemde Avrupa'da tartışma yaratıyor.

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, “Halen geçerli olan AB-Türkiye mülteci mutabakatı iyi biçimde işlemiyor” diyerek anlaşmanın güncellenmesi gerektiğini söylemişti. Yunanistan Göç Bakanı Dimitri Karidis de, Türkiye'yle anlaşmanın yenilenmesini ve kapsamının genişletilmesini istediklerini kaydederek “Bu bir Avrupa-Türkiye sorunu. Bir anlaşma istiyoruz ve hava olumlu” demişti.

‘ATİNA’NIN ANKARA’DAN 3 TALEBİ VAR’

Göçmen akınını önleme konusu son olarak Yunanistan’ın dışişleri ve savunma alanındaki en üst düzey karar organında da gündeme geldi. Yunan Kathimerini gazetesinin haberine göre, Atina düzensiz göçe karşı Türkiye’yle yeni bir anlaşma arayışında ve karşılığında bazı tavizlerde bulunmaya hazır.

Kathimerini, Yunanistan’ın Türkiye’den 3 talebi olduğunu aktardı: Kara ve deniz sınırının daha iyi denetlenmesi, insan kaçakçılarıyla daha sert mücadele ve Yunanistan’dan iadelerin kabul edilmesi. Ayrıca iki ülkeden sınır güvenlik yetkililerinin doğrudan iletişimi için bir acil durum hattı kurulması da öneriler arasında yer alıyor.

Yunan gazetesi, bu taleplere karşılık olarak Atina’nın Türk vatandaşlarına Şengen vizesinde kolaylık sağlamayı düşündüğünü ancak bunun için AB ülkelerinin onayının gerektiğini yazdı.

Habere göre Yunanistan Göç Bakanı Kairidis, konuyu bugün Brüksel’de AB’nin içişlerinden sorumlu komiseri Ylva Johansson ve Almanya İçişleri Bakanı Faeser ile görüşecek.

2015’TEN BERİ EN BÜYÜK GÖÇ KRİZİ

Anlaşma sağlanırsa AB ülkelerinin her yıl belirli sayıda Suriyeli mülteciyi de alabileceği belirtiliyor.

Avrupa, son dönemde özellikle İtalya ve Yunanistan kıyılarına yönelik artan göçmen akını nedeniyle kriz yaşıyor. Bunun 2015'teki Suriyeli göçmen akınından sonra Avrupa'nın son yıllarda karşılaştığı en büyük göç krizi olduğu belirtiliyor.

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