Alman medyasından seçim yorumu: Kılıçdaroğlu ve Erdoğan’ı karşılaştırdılar

Türkiye'de seçim atmosferi yoğunlaşırken, Almanya'nın popüler medya kuruluşlarından Bild gazetesi, dikkat çekici bir haber yayınladı.

Sozcu.com.tr

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6 Şubat’ta Türkiye’yi sarsan deprem felaketi sonrasında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Millet İttifakı’nın resmen adayı olmasıyla birlikte seçim süreci de başladı… Uluslararası medya kuruluşları da Türkiye’deki seçime büyük ilgi gösterdi. Her gün seçimlerle ilgili analiz ve yorumlar uluslararası medya kuruluşlarının sayfalarında ve ekranlarında yer alırken Almanya’nın önde gelen gazetelerinden Bild de kapsamlı bir haber yayınladı.

“Anketlerde önde. Bu adam Erdoğan’a karşı ne kadar tehlikeli” başlığını kullanan Bild, “Bu adamın ayakta kalma gücü var! Uzun yıllara ve sayısız mağlubiyete rağmen 74 yaşındaki Kemal Kılıçdaroğlu, kendisini muhalefetin cumhurbaşkanı adayı olarak konumlandırdı” ifadelerine yer verdi.

Kılıçdaroğlu’nun 14 Mayıs’ta Erdoğan’a karşı yarışacağına dikkat çeken Bild, “Kılıçdaroğlu gerçekten de 20 yıl iktidarda olan muhafazakar lider Erdoğan’ı yenebilir. Son anketlerde Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın bir hayli önünde seyrediyor” ifadelerini kullandı. 6 Şubat’ta Türkiye’yi sarsan deprem sonrasında bölgeye yardımlara giden Kılıçdaroğlu’nun bu hamlelerinin olumlu görüldüğünü yazan gazete, “Uzun süreler boyunca Kılıçdaroğlu, yüksek sesle konuşan ve otoriter rolünü oynamayı seven Erdoğan’a karşı bir şey yapamaz gibi görünüyordu” yorumunu kullandı.

Marc Oliver Rühle isimli muhabirin haberinde, “Fakat şimdi birçok Türk 47 binden fazla insanın öldüğü yıkıcı deprem sonrasında yardımların yavaşlığından cumhurbaşkanını suçluyor. Ve tam da bu noktada Kılıçdaroğlu devreye girdi: Felaket sonrasında hükümeti yetersizlikle suçladı ve güç yapısındaki yolsuzlukları açıkladı” denildi.

2010’dan beri Kılıçdaroğlu’nun CHP’nin başında olduğunu ve partisinin muhafazakarlara yönelik ve Kürtlere yönelik açılımlarda bulunduğunu yazan Bild, “Kendi çevresini kızdırma pahasına sağcı partilerle ittifak kurdu ve CHP’ye başörtülü kadınları kabul etti. 2019’da CHP, İstanbul ve Ankara’da büyük şehirleri kazandı ve Erdoğan’ın AKP’sinin uzun yıllardır bu şehirlerde süren iktidarını sonlandırdı. Bu değişimin ilk işaretleri olarak yorumlandı” yorumuna da yer verdi.

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