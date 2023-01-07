Almanya, yeni nesil iş gücü alımına başlıyor

Almanya, Türkiye ve diğer ülkelerden işçi alımı için çalışmaları hızlandırdı. Mart ayında meclise gelecek tasarıya göre Almanya’da çalışabilme potansiyelini gösteren, meslek eğitimi yapacağını kanıtlayan, az da olsa Almanca bilen herkes ülkeye gelip çalışabilecek.

Ali GÜLEN

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Almanya hem işçi açığını kapatmak hem de değişen dünyaya daha hızlı ayak uydurabilmek için, yeni yasa hazırlıklarını tamamlamak üzere. Mart ayında meclise gelmesi planlanan yeni “Göç ve Vatandaşlık” yasa tasarına göre, AB dışından ve özellikle de Türkiye'den “yeni nesil işçgücü“ istihdama kapılarını açıyor.

İçişleri Bakanı Nancy Faeser ve Çalışma Bakanı Hubertus Heil tarafından son şeklinin verilmesi için yoğun çaba sarf edilen tasarı, mart ayında meclise gelecek.

MENTALİTE DEĞİŞİKLİĞİ

Buna göre temel değişiklikler şu olacak: Daha modern bir Vatandaşlık Yasası, daha nitelikli göç, göçmen kökenlilerin ülkeyle bağının ve sosyal katılımının güçlendirilmesi, diplomasız da olsa yurt dışından nitelikli eleman alımı.

Bu başlıklar altında yeni tasarı, AB dışından ve ülke ismi verilmese de özellikle Türkiye'den, 1960'lardaki gibi daha nitelikli personel getirilmesini sağlayacak. Hemen her alanda gelecek olan nitelikli personel için aranan şartlar basitleştirildi. Uygulama bu yıl başlayacak ve 2035'e kadar 7 milyon işçi açığı kapatılacak. Yasa geçtikten sonra ilgili birimler ve Türkiye'deki temsilciliklere uygulama şekli bildirilecek.

YENİ İŞÇİLERDE ARANAN ŞARTLAR

Almanya'da çalışmak isteyen Türk işçiler için bir “Puan sistemi“ uygulanacak ve işçi seçiminde “Şans Kartı“ verilmesi için şunlar istenecek;

– Almanya'da çalışabilme potansiyelini göstermek.

– Dil becerileri (temel düzeyde de olsa Almanca bilme) ve mesleki deneyim.

– Almanya ile olan bağlantısı. Bu madde geçerse, özellikle Almanya'da yakınları ya da ülkeyle iş ilişkisi olanlar avantaj sağlayacak.

– Meslek öğrenebilme, Almanya'da meslek eğitimi ya da başka eğitim alabilme olanağı ile niyetinin olması.

– Belirli bir yaş sınırı bulunmuyor ama 40 ya da 50 yaşın üzerindekilere oranla gençlerin tercih edilme şansı yüksek olacak. Uzmanlık alanlarına göre yaşı ilerlemiş kişiler de gelebilecek. İşçi olmasa da yatırımcı olabilecek.

– Aranan mesleklerden birini, diploması olmasa da iyi yapabildiğini kanıtlamak. Yani alanında usta olmak. Demirci, kaynakçı, elektrikçi, el sanatları ustası, su- kalorifer tesisatçısı gibi…

– Mesleki yeteneklerini kısmen kanıtlayanlara da oturma izni verilecek.

– Almanya'daki bir işyerinden teklif alanların, iş anlaşması ya da ortaklığı olanların gelmeleri daha kolay olacak.

– Almanya'da “Duldung- Müsamaha“ ile yaşayan ilticacı statüsündeki kişilere, 5 yılı aşmışlarsa ve iyi entegre olmuşlarsa, oturma izni verilecek. Bunların sisteme yasal girişleri sağlanacak.

– Verilecek şans kartına göre, Almanya’ya uyum sağlayan, kendi geçimini sağlayanlar kalıcı olacak.

VATANDAŞLIK YASASI DA DEĞİŞİYOR

Diğer değişiklik ise Vatandaşlık Yasası'nda olacak ve vatandaşlığa geçiş kolaylaştırılacak. Ancak buna muhalefetteki Hıristiyen Demokrat Partiler (CDU/CSU) karşı çıkıyor. Hızlı vatandaşlığın ve yasal çifte vatandaşlığın muhalefet tarafından engellenebilme riski bulunuyor.

Muhalafet, Eyaletler Meclisi'nde çoğunluğu elinde tuttuğu için bu alanda pazarlıklar yürütülüyor. Yine de tasarı öncesi planlara göre, “hızlı ve çifte vatandaşlık” ülkede yaşayan 10.7 milyon yabancıyı kapsayacak. Vatandaşlık bunlar için 5 yıl, özel uyum çabaları varsa üç yıl sonra mümkün olabilecek. Çocuklar, anne – babalarının vatandaşlığının yanı sıra Alman vatandaşlığını alabilecek.

TÜRKLER'E ÇİFTE VATANDAŞLIK VAR MI?

Çifte vatandaşlık mümkün olabilecek. Yani kişi, köken vatandaşlığını bırakmadan Alman pasaportunu da alabilecek. Ancak, bu konunun ayrıntıları henüz belli değil. Türkiye dışındaki ülkelerin vatandaşları, ülkeleri vatandaşlıktan çıkarmadığı için zaten çifte vatandaş olabiliyor. Bu bölüm neredeyse sadece Türkler'i ilgilendiriyor ve Alman sağ partilerin “Çifte vatandaşlığa“ karşı çıkması bekleniyor.

Almanya’ya gidecek olan “yeni nesil Türk işçilere” bu şans kartından verilecek. Şansını iyi kullanan ve ülkeye uyum sağlayanlar Almanya’da kalacak.