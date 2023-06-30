Almanya’yı karıştıran çıkış: Türk dönerine yasak tartışması büyüyor

Almanya’da hızla yükselen ve oy oranını yüzde 20’lere çıkaran, yabancı karşıtı AfD Partisi (Almanya için Alternatif) Türk dönerine yasak istedi. Parti, "Almanya’da, Alman kültürüne uygun yemekler olmalı" diyor.

Ali GÜLEN

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Almanların neredeyse milli yemeği haline gelen döner, aşırı sağı kızdırdı. Her geçen gün oylarını yükselten ve yüzde 20'leri bulan yabancı karşıtı parti AfD'nin (Almanya İçin Alternatif) Berlinli üst düzey politikacısı Alexander Jungbluth, Türk dönerine yasak istedi.Kirchheimboleden'de bir toplantıya katılan Jungbluth, artık döner ya da nargile barlar yerine, Avrupa'da Avrupa kültürünü yansıtan ürünlerin olması gerektiğini söyledi.

ALMANYA'DA ALMAN YEMEĞİ…

“Her yerde döner ya da nargile bar görmek istemiyoruz. Almanya'da Alman, İtalya'da İtalyan; Fransa'da Fransız kültürünü yansıtan yemekleri görmek istemiyoruz. Şu anda Avrupa'da olan sadece belirli bir ürünün her yeri işgal etmesi” dedi. AfD'li politikacının bu sözleri büyük alkış aldı.

Jungbluth, toplumsal çeşitliliğinin böyle olmayacağını, tek bir ürünün her yeri işgal etmesi ile çeşitlilik sağlanamayacağını savunurken, değişik ülke mutfakları yerine Alman mutfağını savundu.

“BU LÜKSÜ KAYBETMEMELİYİZ”

Bu sözlere Türkler ve Almanlar'ın bir çoğu tepki gösteriyor. Şu anda Almanya'da isteyenin döner, isteyenin pizza ya da Asya yemekleri tüketme lüksü yaşadığına değinilirken, mono-kültür ile çeşitlilik sağlanamayacağı belirtildi.

Almanya'da, içine sarımsaklı ya da sarımsaksız yoğurt sosu dökülen döner, ülkenin milli yemeği haline geldi. Döner, McDonalds'ın tahtını da salladı ve birinci sıraya yükseldi.

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