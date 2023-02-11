Birleşmiş Milletler deprem bölgesinde: Ölü sayısı iki kat artabilir

Birleşmiş Milletler'den üst düzey bir heyet bugün deprem bölgesini ziyaret etti. Adana'da temaslarda bulunan Martin Griffiths ölüm sayısının iki kat artabileceğini dile getirdi.

Sozcu.com.tr

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Dünya, Türkiye’yi sarsan depremi ve sonrasında yaşananları anbean takip ederken Birleşmiş Milletler’in Acil Durumlar Yardım Koordinatörü Martin Griffiths bugün Adana’da temaslarda bulundu.

Deprem bölgesini ziyaret eden ve yardım ekipleriyle bir araya gelen Griffiths brifing aldı. Temasları sonrasında İngiliz Sky News’e konuşan Birleşmiş Milletler’in üst düzey ismi endişe yaratan açıklamalarda bulundu.

Griffiths, “Ölü sayısının iki kattan fazla artması olası” dedi. 6 Şubat’ta arka arkaya meydana gelen depremlerden sonra son resmi verilere göre 20 binden fazla insan yaşamını yitirmişti.

Griffiths, “Bence şu an bir tahmin yürütmek çok zor ve öncelik insanları enkaz altından kurtarmak fakat ben ölüm sayısının iki kat ve hatta daha da fazla artacağına eminim. Bu korkunç. Doğa gerçekten çok sert bir şekilde vurdu” dedi.

BM’nin üst düzey yetkilisi, “Kurtarma için ilk 72 saat genelde kritik fakat halen enkaz altından insanlar çıkarılıyor. Bu şok edici bir durum. Enkaz dağları altında halen insan olması ve birçoğunun hayatta olma fikri çok şok edici” dedi.

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