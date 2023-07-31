Doksuri Tayfunu’nda can kaybı artıyor

Filipinler'de Doksuri Tayfunu nedeniyle ölenlerin sayısı 25'e yükseldi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Filipinler’de Doksuri Tayfunu’nun yol açtığı afet ve kazalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 25'e çıktı.

Yaklaşık bir haftadır ülkeyi etkisi altına alan tayfun, pek çok kentte yaşamı olumsuz etkiledi. Xinhua ajansının haberine göre, yetkililer, tayfunun yol açtığı çoğunluğu toprak kaymaları ve seller gibi nedenlerle ölenlerin sayısının 25'e yükseldiğini ve ilk belirlemelere göre 20 kişinin de kayıp olduğunu açıkladı.

Ülkede yaklaşık 2,4 milyon insanı etkileyen tayfun nedeniyle 50 binden fazla kişi güvenli yerlere tahliye edildi.

ÇİN’E ULAŞTI

Tayvan’ın doğu kıyısında şiddetli yağış ve rüzgarlara sebep olduktan sonra Çin’e ulaşan Doksuri Tayfunu ülkede etkisini sürdürüyor.

Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) haberine göre, Ulusal Meteoroloji Merkezi, saatte 173 kilometre rüzgar hızına sahip olan tayfunun, Japonya’dan ülkenin kuzeybatısına doğru ilerlediğini açıkladı.

Yetkililer, 2 Ağustos’ta Doğu Çin Denizi’nde tayfunun etkili olmasını ve Cıciang eyaletinin kıyı bölgelerinde gelgitlerin alarm seviyesinin üstüne çıkmasını bekliyor. Pekin’in Mentougou bölgesinde devam eden sağanak nedeniyle yaklaşık 5 bin kişi güvenli yerlere tahliye edilirken, 2 kişi ise hayatını kaybetti.

China Daily’ye göre, Ulusal Meteoroloji Merkezi, ülkenin kuzeyinde şiddetli yağışlar için 2010’dan beri ikinci kez “kırmızı alarm” vererek bölge sakinlerine “nehirlerden uzak durma” uyarısında bulundu.

Xinhua ajansı ise Fucian eyaletinde ulaşımın durduğu, iş yerlerinin kapatıldığı, okullarda eğitime ara verildiği ve 354 bin 400 kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiğini aktardı. Ayrıca Hıbey eyaletinin Baoding şehrinde 2. derece alarm verilirken, 54 binden fazla kişinin tahliye edildiği kaydedildi.

Global Times’ın haberine göre, ülke genelinde yaklaşık 130 milyon kişinin tayfundan etkilenmesi bekleniyor. (AA)

İlginizi Çekebilir Mocha Kasırgası'nda can kaybı 400'ü aştı