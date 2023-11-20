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Ekonomik krizle boğuşan Arjantin’de sandıktan radikal sağcı Javier Milei çıktı

Ekonomik krizle boğuşan ve ekonomi dünyasında Türkiye'ye benzetilen Arjantin'de aşırı sağcı aday Javier Milei seçimden zaferle çıktı.

Sozcu.com.tr
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Ekonomik krizle boğuşan Arjantin’de sandıktan radikal sağcı Javier Milei çıktı

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