Ermenistan’dan Rusya’ya şok… Putin tutuklanabilir

Ermenistan, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kurucu anlaşması olan Roma Statüsü'nü onayladı. Mahkeme, Rusya lideri Putin hakkında yakalama kararı çıkarmıştı.

Sozcu.com.tr

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Ermenistan Ulusal Meclisi, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) Roma Statüsü’nü onayladı.

Meclis oturumunda, UCM’nin kurucu anlaşması olan Roma Statüsü, 22’ye karşı 60 oyla onaylandı.

Ermenistan, Roma Statüsü’nü 1999’da imzalamasına rağmen Anayasa Mahkemesi, 2004’te aldığı karar uyarınca statüyü Ermenistan Anayasası’na aykırı bulmuştu. Hükümet, 2022’de statünün incelenmesi amacıyla yeniden Anayasa Mahkemesine başvuruda bulunmuştu.

Ermenistan Anayasa Mahkemesi, 24 Mart’ta UCM Roma Statüsü’nün Ermenistan yasalarına uygun olduğu kararını vererek onay için Ulusal Meclise göndermişti.

KREMLİN’DEN ‘DÜŞMANCA KARAR’ TEPKİSİ

Roma Statüsü’nün Anayasa Mahkemesi tarafından yasalara uygun bulunması Ermenistan ve Rusya arasında gerginlik yaratmıştı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Bu bize yönelik son derece düşmanca bir karar. Onaylayabileceğimiz bir durum değil” ifadelerini kullanmıştı.

UCM, “Ukraynalı çocukların hukuksuz sınır dışı edilmesi” nedeniyle mart ayında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için tutuklama kararı çıkarmıştı. Putin, kararı nedeniyle Güney Afrika’da düzenlenen BRICS Zirvesi’ne katılmamıştı.

Ermenistan’ın UCM’ye üye olması, Putin’in bu ülkeye de gidemeyeceği anlamına geliyor.

Öte yandan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 19 Eylül’de Ulusal Mecliste yaptığı konuşmada, Roma Statüsü’nün Ermenistan-Rusya ilişkileri ile bir bağlantısının bulunmadığını, tüzüğün onaylanmasının Ermenistan’ın güvenliğiyle ilgili olduğunu belirtmişti. (AA)

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