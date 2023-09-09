Fas depreminde korkunç yıkım… Can kaybı artıyor

Fas’ta 7 büyüklüğündeki deprem, başta tarihi yapılarıyla ünlü turistik Marakeş kenti olmak üzere çok sayıda kentte büyük yıkıma yol açtı, can kaybı 1000'i aştı. Ordu da kurtarma çalışmaları için seferber oldu.

Sozcu.com.tr

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Fas'ta meydana gelen 7 büyüklüğündeki deprem ülkenin birçok kentinde büyük yıkıma yol açarken dünyadan da dayanışma ve taziye mesajları yağdı.

Devlet televizyonu, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 1000’i aştığını, yüzlerce kişinin yaralandığını duyurdu.

Atlas Dağları merkezli deprem, başta turistik Marakeş kenti olmak üzere başkent Rabat, Kazablanka, Meknes, Agadir ve Fes kentlerinde halkı sokağa döktü. Marakeş'in UNESCO Dünya Mirası listesindeki tarihi merkezinde çok sayıda bina yıkıldı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), depremin Marakeş ve çevresinde yüzlerce kişinin ölümüne neden olduğunu ve 300 binden fazla kişiyi etkilediğini bildirdi.

ORDU HAREKETE GEÇTİ

Fas ordusu depremden etkilenenlere destek için seferber oldu. Ordu, depremden etkilenenlere destek için müdahale birimlerinin yanı sıra uçaklar, helikopterler, insansız hava araçları, mühendislik araçları ve lojistik merkezlerin konuşlandırıldığını duyurdu.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, “Kraliyet Silahlı Kuvvetleri Yüksek Komutanı ve Genelkurmay Başkanı Kral 6. Muhammed’in müdahale etmesi için orduya verdiği talimatın ardından, yerel yetkililerle iletişim ve koordinasyon sağlamak amacıyla Kraliyet Silahlı Kuvvetleri ve askeri garnizonların üst düzey komutanları düzeyinde gerekli önlemler alındı” ifadeleri kullanıldı.

AFAD EKİBİ YOLA ÇIKIYOR

Kurtarma çalışmaları devam ederken birçok ülkeden yardım ekibi de çalışmalara katılma kararı aldı.

AFAD’da Fas’a gönderilecek ilk ekibin hazırlıkları tamamlandı. Ankara Birim personeli, Fas’taki deprem için Ankara İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde toplandı.

Uluslararası yardım çağrısı gelmesi halinde deprem bölgesine gidecek personele, bina yapıları, ülkenin sağlık durumu ve hasar alan yerlerde yapılacak çalışmalara ilişkin bilgi verildi.

Cezayir de iki yıl önce Fas’la yaşanan ekonomik kriz sonrası Fas’a durdurulan uçuşları insani yardım için yeniden başlatacağını açıkladı. (AJANSLAR)

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