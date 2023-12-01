Gazze’de ateşkes sonrası ilk günde 109 ölü
Gazze'de insani aranın ardından saldırılar devam etti. İlk günde şu ana dek 109 kişi öldü, yüzlercesi yaralandı.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı insani aranın bitmesinin ardından İsrail'in abluka altındaki bölgeye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 109'a yükseldiğini duyurdu.
Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail’in ablukasının sürdüğü Gazze Şeridi’ne başlattığı saldırılardaki kayıplara ilişkin açıklama yaptı. Kudra, İsrail’in Gazze’ye yönelik bugünkü saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 109'a yükseldiğini ve yüzlerce yaralı olduğunu kaydetti.
Gazze’deki Sağlık Bakanlığı sabah saatlerinde, İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği hava saldırılarında 70 Filistinlinin öldüğünü duyurmuştu.
ÜÇ GÜN UZATILMIŞTI
İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün “insani ara” verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00’de (TSİ 08.00) uygulamaya girmiş ve daha sonra 3 gün daha uzatılmıştı.
BU SABAH YENİDEN BAŞLADI
İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı çerçevesinde Gazze Şeridi’nden 81 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de 240 Filistinli esir serbest bırakıldı.
İsrail ordusu bu sabah “insani aranın” sona ermesinin hemen ardından Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını yeniden başlattı. (AA)