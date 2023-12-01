Hamas videosunu yayınlamıştı… 21 yaşındaki İsrailli kadın da serbest kaldı

Savaşın ilk günlerinde Hamas'ın videosunu yayınlamasıyla dünya gündemine oturan 21 yaşındaki İsrailli rehine Mia Shem, geçici ateşkes kapsamında serbest bırakılan son grup içinde yer aldı.

Sozcu.com.tr

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Hamas’ın İsrail’e düzenlediği baskından sonra videosunu yayınladığı 21 yaşındaki İsrailli rehine Mia Shem, bugün sona eren ateşkes kapsamında son serbest bırakılan grup içinde yer aldı.

Hamas, geçen ay savaşın ilk günlerinde Mia Shem isimli 21 yaşındaki İsrailli kadın esirin görüntülerini yayınlamıştı. Hamas militanlarının baskın düzenlediği Gazze sınırındaki Nova Müzik Festivali’nden kaçırılan kadının tedavi görüntülerini içeren videoda Shem’in “Lütfen bizi buradan çıkarın” dediği anlar da yer alıyordu.

Genç kadın kolundan ciddi yara aldığını ve ameliyat olması gerektiğini de söylüyordu.

İsrail ordusu, Mia Shem’in de aralarında olduğu 8 İsraillinin dün gece Hamas tarafından Gazze sınırında Kızılhaç yetkililerine teslim edildiğini açıkladı. 7 gündür süren geçici ateşkes sona ermeden hemen önce bırakılan Shem’in annesi, haberi aldığında gözyaşlarına boğuldu.

Anne-kızın gözyaşları içinde birbirlerine sarıldıkları anlar da İsrail basını tarafından paylaşıldı. Aynı zamanda Fransız vatandaşı olan genç kadının serbest kalamsıyla ilgili açıklama yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, “Bu büyük mutluluğu ailesiyle ve Fransa halkıyla paylaşıyorum” dedi.

Bu arada Hamas ile İsrail arasında varılan esir takası mutabakatı kapsamında İsrail hapishanesinden serbest bırakılan Filistinli 30 kadın ve çocuk esiri taşıyan Uluslararası Kızılhaç Örgütü konvoyu, işgal altındaki Batı Şeria’ya İsrail ordusunun baskınından sonra ulaşabildi. (AJANSLAR)

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