İlticada, 7 ülkenin toplamını geçtik! Türkiye boşalıyor

Almanya’ya kaçan Türk sayısında yüzde 290’lık artış oldu. Sadece ağustosta 5 bin 544 Türk Almanya’ya iltica etti. 8 ayda iltica isteyen Türk sayısı ise 30 bini buldu. Öte yandan ilticada Suriyeliler’den sonra ikinci sırada yer aldık.

Ali GÜLEN

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Almanya'ya Türk akını sürüyor. Kaçak yollarla bu ülkeye gelip iltica talep eden Türkler, Ağustos ayında yeni bir rekor kırdı. Alman Göç ve İltica Dairesi’nin (BAMF) resmi rakamlarına göre, sadece bu ay 5544 kaçak Türk ‘iltica“ talep etti. Almanya’ya gidenlerin yaş ortalaması ise 20-35 arası. Ekonomik olarak umudu kalmayan genç Türk nüfusu adeta Almanya'ya akıyor.

Yakalanmayanlar ve iltica talep etmeden ülke içinde kaybolanlar bu sayıya dahil değil. Son rakamlarla Almanya'ya iltica eden Türk sayısı da, bir kampa kaydolmayanlarla birlikte 100 bine yaklaştı. Yasal yollarla gidenler, iş bulanlar bu rakamın dışında tutuluyor.

7 ÜLKENİN TOPLAMINI GEÇTİK

Türkler bu rakamla, Almanya'ya kaçak gelip iltica isteyen ilk 10'daki 7 ülkenin toplamını da geçti. İlticada Suriyeliler'den sonraki ikinci sıramız da pekişti.

Son iki ayda ise Türkiye kaçak rekoru kırdı. İlticacı Türkler, ilk kez geçen ay Almanya'ya kaçak yollarla gelen Afganları geçmişti.

Ağustos rakamlarına göre ülkeye 9 bin 186 Suriyeli, 5 bin 544 Türk ve 4 bin 217 Afgan geldi. Türkler ikinci sırayı, Afganlar üçüncü sırayı alırken; gelen Türk sayısı listenin 4 ve 10 sırasında yer alan Irak, Gürcistan, İran, Rusya Federasyonu, Somali, Gine ve Kolombiya'dan gelen kaçakların toplamını da geçti.

GEÇEN YILI ÜÇE KATLADIK

Bu yılın ocak ile ağustos ayları arasında gelen kaçak Türkler'in toplamı 29 bin 661'e yükseldi. Geçen yılın aynı döneminde gelen Türk sayısı 10 bin 260’tı. Almanya'ya kaçak giren Türk sayısındaki artış yüzde 290'u buldu.

Almanya'ya yılın ilk sekiz ayında iltica isteyen toplam göçmen sayısı da 204 bini aştı. Bu başvuruların 175 binine cevap verildi. Olumsuz cevap alanların sınır dışı işlemleri veya davaları sürüyor.

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