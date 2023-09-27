İngiltere’den Türkiye yasağı: Ölümlerden sonra harekete geçtiler

Son dönemde yabancı turistin uğrak sağlık turizm merkezlerinden biri olan Türkiye ile ilgili dikkat çekici bir karar alındı.

Sozcu.com.tr

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Son yıllarda Türk Lirası’nın dolar, euro ve sterlin karşısında değer kaybetmesiyle birlikte yabancı turistin “sağlık turizmi” için tercih ettiği ülkelerin başında gelen Türkiye’yi ilgilendiren bir karar İngiltere’de alındı…

Türkiye’de “ulaşım-konaklama-tıbbi müdahale” paketini sunan hastane, klinik ve doktorları ilgilendirecek bir yasaklama kararı İngiltere’den geldi. Türkiye’de ameliyat olan 3 İngiliz kadının ölümü sonrasında Türkiye’deki klinik ve hastanelerin İngiltere’de reklam vermesine yasak geldi.

Sağlık turizmi kapsamında bu tür reklamların yasaklanmasına karar verildi. İngiliz medyasında yer alan haberlerde, bir Türk şirketinin reklamlarında, “İçindeki güzelliği ortaya çıkarmaya hazır mısın? Sağlık turizminin güvenilir şirketini tercih edin. Dönüşüm yolunuza bizimle devam edin” ifadelerini kullandığına dikkat çekildi.

Bir diğer reklamda ise ameliyatla zayıfladığı belirtilen bir kadının altında, “4, 5 yıldızlı otel+ İstanbul’a seyahat+ profesyonel bir ekip” ifadeleri yer alıyor. Bir başka kliniğin Facebook’ta verdiği reklamda ise, “VIP transfer, 5 yıldızlı otel tatil paketi ve ameliyatın tek bir fiyata satıldığı belirtiliyor.

“RİSK ALMAYA DEĞMEZ”

İngiliz Independent gazetesine konuşan İngiliz cerrah Simon Withers, “Bunun neden bu kadar çekici olduğunu anlıyorum. Çok şaşalı broşürler hazırlanıyor ve insanlara çekici geliyor. Fakat tanımadığınız bir ülkede bir cerrahla konuşarak risk almaya değer mi” dedi.

İngiliz Reklam Standartları Kurumu (ASA) bu tür reklamlarla ilgili soruşturma başlatırken, insan sağlığını riske atan iddiaların yer aldığı reklamların kaldırılmasına karar verdi. Kurum, bu tür reklamlarda yanlış bilgiye ve tüketiciyi yanıltmaya yönelik bilgilere yer verilmemesi gerektiğinin de altını çizdi.

ASA’dan bir yetkili, “Biz tüketicilerin giderek yurt dışında daha ucuz olduğu için ya da daha erişilebilir olduğu için estetik ameliyat olmayı tercih ettiğini görüyoruz. Bunların birçoğu ameliyattan memnun kalıyor fakat halen risk bulunuyor. İşte bu sebep bu reklamlar insanları yanlış yönlendirmemeli” ifadesini kullandı.

Yetkili, “Şu an mevcut durumu takip ediyoruz ve soruşturma devam ediyor. Yakın gelecekte başka adımlar atmaya da hazırlanıyoruz” dedi.

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