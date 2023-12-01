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İsrail ile Lübnan arasında kriz

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail ordusuna ait sınırdaki askeri noktaya saldırı düzenlendiğini duyurdu.

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İsrail ile Lübnan arasında kriz

Hizbullah, İsrail güçlerine yönelik Lübnan güneyinden düzenlenen saldırı hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, “Gazze’deki Filistin halkı ile dayanışma için İsrail’e ait Cel el-Alem askeri noktasına uygun silahlarla saldırıda bulunulduğu” ifade edildi.

Lübnan resmi ajansı NNA’da yer alan habere göre de Gazze’deki “insani ara”nın sona ermesinin ardından Lübnan-İsrail sınırında yeniden gerginlikler yaşanmaya başladı.

Haberde, İsrail ordusunun Lübnan’ın güney bölgesindeki Lebbune ve Ayta eş-Şaab beldelerinin yakınlarını topçu atışlarıyla hedef aldığı kaydedildi.

İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim’den bu yana yaşanan çatışmalarda, 86 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.

İsrail ve Hizbullah arasındaki çatışmalar, İsrail ile Hamas’ın 24 Kasım’da vardığı “insani ara”nın ardından büyük oranda azalmıştı. (DHA)

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