İsrailli rehinelerin aileleri Kudüs’e yürüyor

Gazze’deki İsrailli esirlerin aileleri, esir takası talebiyle Tel Aviv’den Batı Kudüs’e yürüyor.

Sozcu.com.tr

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İsrail ordusunun 39 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin aileleri ve destekçileri, esir takası talebiyle Tel Aviv'den Batı Kudüs'e yürüyüşe başladı.

Esir aileleri ve onlara destek veren İsrailliler, Tel Aviv’de “Rehine Meydanı” adını verdikleri alandan, yaklaşık 55 kilometre uzaklıktaki Batı Kudüs’teki Başbakanlık Ofisine doğru yürüyüşe geçti.

Yola çıkmadan önce Tel Aviv'de basın açıklaması yapan aileler, İsrailli hükümet yetkililerinin kendileriyle konuşmasını ve esirler için neden anlaşmaya varılamadığı konusunda yüzleşme talep ediyor.

‘NETANYAHU’DAN CEVAP BEKLİYORUZ’

Aileler, “tüm esirleri kapsayan geniş çaplı esir takası anlaşması talep ettiklerini” vurguladı. İsrail'in 39 gündür aralıksız bombardımana tuttuğu Gazze'deki yakınları için “zamanın giderek dolduğunu” aktaran aileler, Başbakan Binyamin Netanyahu'dan ve Savaş Kabinesi'nden cevap beklediklerini duyurdu.

Esir annelerinden biri, yaptığı konuşmada, “Binyamin Netanyahu ve kabinenin bize yanıt vermesini ve harekete geçmesini talep ediyorum. Gücümüz kalmadı.” dedi.

Ailesinden 7 kişi Gazze'de esir tutulan bir diğer İsrailli de “Bütün İsrail halkını, belediye başkanlarını, Meclis üyelerini ve gençlik gruplarını bizimle birlikte yürümeye çağırıyorum. Karar vericilerden ailelerimizin neden hala Gazze’de olduğuna dair bir cevap istiyoruz.” diye konuştu.

Esir aileleri ve onlara destek veren İsrailli grup ayrıca esirlerin fotoğraflarının yer aldığı “Onları hemen eve getirin” yazılı dövizler taşıdı.

İsrail'e göre, Hamas’ın silahlı kanadı Kassam Tugayları’nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

İzzeddin el-Kassam Tugayları, 9 Kasım'da İsrail saldırısında ölen İsrailli esir kadın askerin ölmeden önce yaptığı konuşmanın videosunu yayımlamıştı. Dün yayımlanan videoda, Fas asıllı olduğunu söyleyen 19 yaşındaki “Faul Asiyani” adlı esir kadın asker, “Gazze’nin tamamı füze saldırısına maruz kalıyor. Benimle birlikte başka esirler var. Füzeler sebebiyle ölmekten korkuyoruz.” demişti. (AA)

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