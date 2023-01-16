İsveç’ten skandal hamle: Erdoğan’ın maketi hakkında savcı karar verdi

İsveç'in NATO üyeliği süreci devam ederken geçen hafta başkent Stockholm'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir maketiyle yapılan eylem ile ilgili bugün kritik bir açıklama geldi.

Sozcu.com.tr

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Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmasıyla NATO’ya üye olmak için sıraya giren İsveç ile Türkiye arasında tansiyon düşmek bilmiyor…

Ankara’nın NATO üyeliğini “terörle mücadelede iş birliği yapmadığı” için itiraz ettiği İsveç’te geçen hafta yaşanan bir olay iki ülke arasında gerilime sebep oldu.

Geçen hafta terör örgütü yandaşları İsveç’in başkenti Stockholm’de bir gösteri düzenlemiş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a benzeyen bir maket ile eylem yapmışlardı. İsveç yönetimi olayı çok önemsemezken bu durum Ankara-Stockholm hattında tansiyonu bir anda yükseltmişti.

Bugün İsveç basınının “son dakika” ibaresiyle servis ettiği haberlerde İsveç yargısının bu konudaki ilk açıklaması ortaya çıktı. İsveç’in çok okunan gazetelerinden Aftonbladet’in aktardığı haberde, “İsveç yargısı konuyla ilgili ilk kararını verdi. Ortada yasa dışı bir suç işlenmedi” ifadesini kullandı.

“HAKARET OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM” DEDİ

Gazeteye konuşan bölge savcısı Lucas Eriksson, “Ben bu davayı hakaret davası olarak almıştım fakat bunda yeteri kadar hakaret olduğunu düşünmüyorum. Dolayısıyla ön soruşturmaya başlamama kararı aldım” dedi. Eriksson, “Bir inceleme talep edilebilir ve daha sonra başka bir savcı bu davayı inceleyebilir” dedi.

İsveç basını, Eriksson’un Erdoğan’a benzeyen maketin Stockholm Belediye Binası önünde eylemde kullanılmasının bir suç olmadığını söylediğini aktardı.

TEPKİ TOPLAMIŞTI

Yaşanan olaya İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ve İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström tepki göstermiş ve bu olayın İsveç’in NATO üyelik sürecini sabote etmek için yapıldığını dile getirmişti.

Ankara da olaya büyük tepki gösterirken sorumluların yargılanmasını istemişti. İsveç’in Türkiye büyükelçisine nota verilirken İsveç Meclis Sözcüsü Andreas Norlen’in Türkiye ziyareti ise ertelenmişti.

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