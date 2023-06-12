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İtalya’nın eski başbakanlarından Berlusconi yaşamını yitirdi

Uzun yıllar İtalya'nın başbakanlığını yapan ünlü iş insanı Silvio Berlusconi yaşamını yitirdi.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 11:43 - 12 Haziran 2023 Güncellenme:
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İtalya’nın eski başbakanlarından Berlusconi yaşamını yitirdi

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden ve ülkenin en büyük medya imparatorluklarından birini inşa ettikten sonra siyasete atılan İtalya’nın eski başbakanlarından Silvio Berlusconi yaşama veda etti.

1994 yılından 2011 yılına kadar İtalyan siyasetine yön veren ve dört hükümeti yöneten milyarder iş insanının Milano’daki San Raffaele Hastanesi’nde yaşamını yitirdiği açıklandı.

2010 yılında bir villada genç kadınlarla cinsel ilişkiye girdiği ve “bunga bunga” olarak anılan alemler yaptığı iddia edilen Berlusconi çok zor günler geçirmişti. Berlusconi’nin Faslı Karima el-Mahroug ile ilişki yaşadığı öne sürülmüştü.

Hakkında çıkan yolsuzluk ve seks skandallarına rağmen siyaset yaşantısını sürdüren Berlusconi 86 yaşındaydı.

KOALİSYON HÜKÜMETİNDE YER ALIYORDU

Kanser  tanısı konulan Berlusconi Nisan ayında akciğer enfeksiyonu sebebiyle hastaneye kaldırılmış ve uzun bir süre hastanede tedavi altına alınmıştı.

Kurucusu olduğu merkez sağ partisi Forza İtalia’nın başında olan Berlusconi Eylül ayında yapılan seçimlerde Başbakan Giorgia Meloni’nin koalisyon hükümetinde kendine yer bulmuştu. Berlusconi ayrıca İtalyan senatosunda da yer alıyordu.

2005 yılında İstanbul’da Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanan Şampiyonlar Ligi final karşılaşmasında İtalya’nın AC Milan takımını penaltı atışları sonucu 6-5 yenen İngiltere’nin Liverpool takımı 2004-2005 sezonunun şampiyonu olmuş, maçı yerinde izleyen Berlusconi, maçtan önce böyle görüntülenmişti.

İtalyan futbol kulübü AC Milan’ın sahibi olan Berlusconi, 2010’lu yılların başında “Bunga bunga” olarak da bilinen seks skandallarıyla zor günler yaşamıştı.

ERDOĞAN İLE ARASI İYİYDİ

Silvio Berlusconi bir zamanlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı “En yakın dostum” olarak tanımlıyordu.

Başbakanlığı döneminde sık sık Türkiye’ye gelen Berlusconi, dönemin başbakanı Erdoğan ile yoğun görüşme trafiği yapıyordu.

Başbakanlığı döneminde Türkiye ile yakın ilişkiler kuran Berlusconi, Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan’ın 2003'te İstanbul'da kıyılan nikâhında şahitlik yapmıştı.

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