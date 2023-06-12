İtalya’nın eski başbakanlarından Berlusconi yaşamını yitirdi

Uzun yıllar İtalya'nın başbakanlığını yapan ünlü iş insanı Silvio Berlusconi yaşamını yitirdi.

Sozcu.com.tr

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Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden ve ülkenin en büyük medya imparatorluklarından birini inşa ettikten sonra siyasete atılan İtalya’nın eski başbakanlarından Silvio Berlusconi yaşama veda etti.

1994 yılından 2011 yılına kadar İtalyan siyasetine yön veren ve dört hükümeti yöneten milyarder iş insanının Milano’daki San Raffaele Hastanesi’nde yaşamını yitirdiği açıklandı.

Hakkında çıkan yolsuzluk ve seks skandallarına rağmen siyaset yaşantısını sürdüren Berlusconi 86 yaşındaydı.

KOALİSYON HÜKÜMETİNDE YER ALIYORDU

Kanser tanısı konulan Berlusconi Nisan ayında akciğer enfeksiyonu sebebiyle hastaneye kaldırılmış ve uzun bir süre hastanede tedavi altına alınmıştı.

Kurucusu olduğu merkez sağ partisi Forza İtalia’nın başında olan Berlusconi Eylül ayında yapılan seçimlerde Başbakan Giorgia Meloni’nin koalisyon hükümetinde kendine yer bulmuştu. Berlusconi ayrıca İtalyan senatosunda da yer alıyordu.

İtalyan futbol kulübü AC Milan’ın sahibi olan Berlusconi, 2010’lu yılların başında “Bunga bunga” olarak da bilinen seks skandallarıyla zor günler yaşamıştı.

ERDOĞAN İLE ARASI İYİYDİ

Silvio Berlusconi bir zamanlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı “En yakın dostum” olarak tanımlıyordu.

Başbakanlığı döneminde Türkiye ile yakın ilişkiler kuran Berlusconi, Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan’ın 2003'te İstanbul'da kıyılan nikâhında şahitlik yapmıştı.

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