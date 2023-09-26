Kaçak Türk aileye ayda 1500 euro veriliyor

Son dönemde kaçak olarak Almanya'ya giriş yapan Türklerin sayısı giderek artarken, Almanya'da kaçaklara yapılan maddi yardım şaşkınlık yarattı.

Ali GÜLEN

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Almanya’ya kaçak giren Türklerin sayısı her geçen gün artarken, Ekim ayında daha yoğun kaçak mülteci bekleniyor.

Son gelişmeler ışığında Almanya'da büyük tartışmalar başladı ve en sonunda Başbakan Olaf Scholz devreye girerek, kaçakların ilk olarak geldikleri Polonya'da iltica işleminin yapılması gerektiğini ve Almanya'ya gönderilmemesini söyledi.

Almanya ile Polonya arasında gerginlik tırmanırken, kaçak girişleri teşvik eden yardımlar da tartışılıyor.

BİR TÜRK İLTİCACI KAÇ PARA ALIYOR?

Almanya, AB içinde en yüksek aylık nakdi yardımı yapan ülke konumunda.

Almanya'ya tek başına giren kaçak mülteci, barınma yurduna alınıyor, kira vermiyor. Yatak ve giyecek yardımı alıyor, kendisine de 410 Euro aylık ödeniyor.

İlk Kabul Merkezi'ne kaydı yapılan kaçak Türk, daha sonra bir dönerci ya da inşaatta iş bulup ayda 1500- 2000 Euro net kazanç elde ediyor. Böylece kaçak Türk göçmenin aylık geliri net 2000 Euro'yu buluyor.

KAÇAK TÜRK ÇİFTİN AYLIK GELİRİ

Eğer kaçak gelip iltica eden Türk çift ise, o zaman ikisine toplam 779 Euro veriliyor. Yani eşin aylığı 369 Euro oluyor. Benzer bir şekilde barınma ve giyecek bedava. Bunların her ikisi de, kayıttan sonra ülke içinde başka bir yere giderek kaçak çalışmaya başlıyor ve Euro bazında aylık kazançları net 3000 Euro'yu geçiyor.

EVLİ VE İKİ ÇOCUKLU AİLENİN AYLIĞI

Evli ve iki çocuğu olan kaçak Türk aile, eğer ailecek Almanya'ya gelip iltica istemişse, onlara ödenen aylık yardım 1471 Euro.

Tabii yine, kaçak çalışmaları karşılığı aldıkları tamamen ve vergisiz olarak kendilerine kalıyor.

ÇOCUK SAYISI ARTINCA YARDIM DA ARTIYOR

Ailenin çocuk sayısı arttıkça yardım miktarı da artıyor. Ortalama çocuk başına 300 Euro daha fazla destek veriliyor. Bunun için, gelen genç göçmenler hemen çocuk yapmaya ya da Türkiye'de kalan çocuklarını yanlarına almaya çalışıyor.

İŞSİZ ALMAN NE KADAR ALIYOR?

Kaçak göçmenlere bu kadar ödenirken, ülkedeki işsiz bir Alman ya da 50 yılını Almanya'ya vermiş bir Türk de, hemen hemen aynı yardımları alıyor.

Yani kaçak gelenler, çok daha avantajlı durumda. Almanya'da yerleşik işsizlere kişi başı ayda 502 Euro ödeniyor. Eşine 451 Euro ve çocuk başına da 402 Euro veriliyor.

PARA YERİNE, AYNİ YARDIM ÖNERİSİ

Bu rakamların, işsiz ya da kolay kazanç peşinde koşan kişileri Almanya'ya kaçmaya teşvik ettiğini belirten partiler ile polis birliği, yardımların kesilmesini ve ayni yardımlar (yiyecek, içecek, defter-kitap) yapılmasını öneriyor.

Polis Birliği de aynı görüşte. Yardım miktarlarının düşürülmesi, daha önce Anayasa Mahkemesi reddettiği için mümkün değil. Ancak, ayni yardımlara dönülmesinin önünde yasal bir engel bulunmuyor.

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