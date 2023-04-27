Kılıçdaroğlu, Time dergisine konuştu: Kaos Erdoğan’ın işine yarıyor

14 Mayıs’ta düzenlenecek seçimler dünya basınında da dikkatle takip ediliyor. ABD’nin önde gelen yayınlarından Time dergisi Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu “Erdoğan’ı yenebilecek adam” diye tanıttı, Türkiye’de değişim için şartların olgunlaştığını yazdı.

Sozcu.com.tr

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Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'nin önde gelen yayınlarından Time dergisine 14 Mayıs seçimleriyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Dergide “Erdoğan'ı yenebilecek adam” başlığıyla yayınlanan yazıda, Türkiye'de milyonlarca kişinin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın iktidarını sona erdirip daha dengeli bir hükümet kurulması için Kılıçdaroğlu'nu “son şans” olarak gördüğü belirtildi. Time'a konuşan Kılıçdaroğlu da, “Bu seçim otoriter iktidara karşı demokrasiyi savunma seçimi. Baskıcı hükümete demokratik yollarla son vereceğiz” dedi.

‘DEĞİŞİM İÇİN ŞARTLAR OLGUNLAŞTI’

Time, Türkiye'deki seçim sürecinin küresel açıdan da önemli olduğuna dikkat çekerek Kılıçdaroğlu'nun “Türkiye'yi yeniden medeni dünyanın bir parçası yapmak için ABD, NATO ve AB'yle ilişkileri yeniden tesis edeceğiz” dediğini aktardı. Türkiye'de değişim için şartların olgunlaştığı yorumunu içeren yazıda, yetkilerini giderek artıran Erdoğan'ın faizleri düşük tutma ısrarıyla ekonomik krize yol açtığı belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanması halinde parlamenter sistemi geri getirme sözü veren Kılıçdaroğlu, “Demokrasiyi restore etmek zorundayız” ifadelerini kullandı.

Anketlerde Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'ın önünde olduğuna dikkat çeken dergi, Cumhurbaşkanının seçim kuruluna baskı yapması halinde Türkiye'nin kitlesel protestolara sahne olabileceğini de yazdı.

Kılıçdaroğlu ise Time'ın “Erdoğan kaybeder ama gitmeyi reddederse ne yaparsınız?” sorusuna net bir yanıt verdi:

“Erdoğan kaybedecek ve gidecek. Toplum onu gitmeye zorlayacak. Kaos Erdoğan'ın işine yarıyor. Bizim kaosa değil kitlelere haklılığımızı göstermeye ihtiyacımız var.”

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