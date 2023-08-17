Kocaeli’deki patlamayla ilgili iddialar Rusya’da tartışma yarattı

Türkiye ve Rusya arasında iplerin gerildiği bir dönemde, Kocaeli'deki bir limanda geçen hafta meydana gelen patlamayla ilgili Rusya’da gündeme gelen iddialar tartışma yarattı.

Sozcu.com.tr

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Kocaeli’nin Derince ilçesindeki limanda geçen hafta meydana gelen patlama, Rusya'da tartışma yarattı ve çarpıcı iddialara konu oldu.

Kocaeli’nin Derince ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) silosunda geçen pazartesi günü meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetmişti. TMO, patlamanın toz sıkışması nedeniyle olabileceğinin değerlendirildiğini bildirmişti.

Patlama sesi Körfez’in birçok kesiminden duyulmuştu.

‘SİLAH SEVKİYATI’ İDDİASI

Olay, Rusya'da çeşitli iddiaların gündem olmasına yol açtı. Kremlin yanlısı bazı kesimler sosyal medyada, patlamanın Ukrayna'ya giden silahlardan kaynaklanmış olabileceğini öne sürdü.

Vladimir Putin yönetimi yanlısı bazı Telegram hesaplarında, Türkiye üzerinden Ukrayna ordusuna silah transferinin patlamaya yol açtığı iddiaları hızla yayıldı. Bir Telegram hesabında “Çok tuhaf… Sonuçta gemiye hiçbir patlayıcı yakıt ya da gübre yerleştirilmemiş. Ya da belki sadece tahıl yoktu, Ukrayna Silahlı Kuvetleri için ölümcül ‘oyuncaklar' da vardı” yorumu dikkat çekti.

Belçika merkezli Euronews haber sitesi, Türk yetkililerin ya da medyanın limanda askeri mühimmat varlığından bahsetmediğini aktardı. Haberde, limanlarda kimyasal reaksiyon sonucu yaşanan patlamaların sıra dışı olmadığı, önceki yıllarda ABD ve Fransa gibi ülkelerde de benzer patlamalar yaşandığı belirtildi.

RUSYA, ŞÜKRÜ OKAN GEMİSİNE BASKIN DÜZENLEMİŞTİ

Öte yandan Ukrayna'yla Türkiye arabuluculuğunda imzalanan tahıl koridoru anlaşmasından çekilen Rusya, son dönemde Türkiye üzerinde baskıyı artırıyor.

Rus istihbaratı, geçen a ytahıl koridoru anlaşması kapsamında Türkiye'den Rusya'ya giden bir gemide patlayıcı izleri bulunduğunu açıklamıştı.

Rus askerlerinin, Karadeniz'de Ukrayna'nın İzmail limanına sefer yapan kuru yük gemisi Şükrü Okan'ı durdurarak gemiye baskın düzenlemesi de büyük ses getirdi.

Türkiye, Rus işgali altındaki Ukrayna'ya silahlı insansız araçları göndererek Rusya'nın tepkisini çekmişti.

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