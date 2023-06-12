Kuzey Kore liderinden Putin’e samimi mektup: Ellerini sıkıca tutacağım

Son dönemde art arda füze denemeleriyle ve nükleer faaliyetleriyle tepki çeken Kuzey Kore’nin lideri Kim Jong-un, Rusya lideri Putin’e gönderdiği mektupta Ukrayna işgalinde Moskova’ya tam desteğini ifade etti.

Sozcu.com.tr

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Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un, Rusya Günü dolayısıyla Vladimir Putin'e gönderdiği mektupta çok samimi ifadeler kullandı.

Kuzey Kore'nin resmi haber ajansı KNCA'nın haberine göre Kim, Rusya liderine mektubunda Moskova'yla stratejik iş birliğini daha da artıracaklarını belirterek “Elbette adalet kazanacak ve Rus halkı zaferler tarihine yeni bir görkemli başarı ekleyecek” dedi.

Güçlü ülke hedefinin iki ülkenin ortak arzusu olduğunu kaydeden Kim, “İki ülke halklarının güçlü bir ülke kurma yönündeki büyük hedefi doğrultusunda Rusya liderinin elini sıkıca tutacağım” ifadelerini kullandı. Ülkesiyle Rusya arasındaki bağları “değerli stratejik ilişki” olarak nitelendiren Kuzey Kore lideri, ülkesinin Rusya-Ukrayna savaşında Rusya'nın yanında olduğunu yineleyerek “tam destek vermeye ve dayanışmaya” devam edeceklerini ifade etti.

Batı ittifakı karşısında nükleer füze denemeleriyle tepkilerin hedefi olan Kuzey Kore, Rusya'nın dünyayı ayağa kaldıran Ukrayna işgaline en büyük desteği veren ülkelerden biri olmuştu. Pyongyang, ABD'nin ve Batı'nın hegemonya kurma çabasının savaşın en önemli nedeni olduğunu savunmuştu.

Ukrayna’daki savaş nedeniyle uluslararası toplum Rusya’ya ambargo uygularken Pyongyang’ın Moskova’ya silah gönderdiği iddiası gündem olmuştu.

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