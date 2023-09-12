Libya’da felaketin bilançosu ağırlaşıyor: Binlerce ölü en az 10 bin kayıp

Libya'da meydana gelen kasırgada ölen ve kaybolanların sayısı her dakika artıyor...

Sozcu.com.tr

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Libya‘nın doğusundaki kasırgada barajların yıkılmasının ardından Derna kentinin yaklaşık dörtte biri sel altında kalırken, Kızılhaç sel felaketinde 10,000 kişinin kaybolmuş olabileceğini açıkladı.

Daniel Kasırgası’nın ardından sadece Derna kentinde en az 1,000 ceset çıkarılırken, yetkililer ölü sayısının daha da artabileceğini belirttiler.

Yaklaşık 125,000 nüfuslu bir sahil kenti olan Derna’ya giden bir Reuters muhabiri yol kenarlarında devrilmiş araçlar ve ağaçlar ve sular altında kalmış evler gördü.

ÖLÜ SAYISI 3 BİNİ GEÇTİ

Sivil Havacılık Bakanı ve doğu bölgesinden sorumlu yönetimin acil durum komitesi üyesi Hichem Abu Chkiouat Reuters’a telefonla yaptığı açıklamada, “Derna’dan döndüm. Durum çok feci. Cesetler her yerde yatıyor – denizde, vadilerde, binaların altında…” diye belirtti.



Libya’nın doğusundaki “hükümetin Sağlık Bakanı” Osman Abdulcelil, ülkenin doğusunda meydana gelen sel felaketinde ölenlerin sayısının 3 bini geçtiğini söyledi.

“KENTİN YÜZDE 25’İ YOK OLDU”

“Derna’da çıkarılan ceset sayısı 1,000’den fazla” diyen Chkiouat, “Kentin %25’inin yok olduğunu söylerken abartmıyorum. Çok ama çok sayıda bina çöktü” diye ekledi.

Ebu Chkiouat daha sonra Al Jazeera’ye yaptığı açıklamada ülke genelinde toplam ölü sayısının 2,500’den fazla olmasını beklediğini, kayıp insan sayısının da arttığını söyledi.



Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) heyetinin Başkanı Tamer Ramadan, Tunus’tan video bağlantısı yoluyla Cenevre’deki gazetecilere yaptığı açıklamada, “Bağımsız bilgi kaynaklarımızdan şu ana kadar kayıp insan sayısının 10,000’e ulaştığını teyit edebiliriz” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Libya‘ya arama kurtarma ekibi ve insani yardım içeren üç uçak gönderildiğini açıkladı.

Siyasi olarak doğu ve batı olarak ikiye bölünmüş Libya‘da 2011’deki NATO destekli ayaklanmanın yıllar süren çatışmalara yol açmasından beri kamu hizmetleri çökmüş durumda.

“DERNE DURUM TRAJİK”

Libya Kızılayı Sözcüsü Tevfik Şükri, sel felaketi nedeniyle yerinden olan aile sayısını 20 bin olarak tahmin ettiklerini söyledi.

Trablus merkezli “February” televizyonunun sosyal medya hesabında yer alan paylaşıma göre, Libya Kızılayı Sözcüsü Şükri, ülkenin doğusunda etkili olan sel felaketine ilişkin açıklamalarda bulundu. Özellikle Derne’deki durumun “trajik” olduğunu belirten ve yardım çağrısında bulunan Şükri, “Yerinden olan aile sayısını 20 bin olarak tahmin ediyoruz. Bu durum Derne, Beyda ve çevre bölgelerdeki insanlara yardım elinin uzatılmasını gerektiriyor” ifadelerini kullandı.

Şükri, Kızılay ekiplerinin kayıpları arama çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

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