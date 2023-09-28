Özbekistan’ta sabaha karşı şiddetli patlama

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te sabahın erken saatlerinde yaşanan şiddetli patlama büyük korkuya yol açtı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te bu sabah çok şiddetli bir patlama meydana geldi.

Özbekistan Acil Durum Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Sergeli semtinde bir şirketin deposunda patlama yaşandı.

Patlama sesi Taşkent’in birçok yerinde duyulurken halk ne olduğunu anlamak için sosyal medyaya akın etti. Birçok kişi gökyüzüne dumanların yükseldiğini gösteren görüntüleri paylaştı.

Yaralananlar hastaneye kaldırılırken çıkan yangını söndürmek için çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. Yangının birkaç saat içinde söndürüldüğünü ve durumun kontrol altında olduğunu bildiren yetkililer halka sakin olma çağrısı yaptı.

Patlamanın şiddetiyle çevredeki birçok binanın camları kırıldı. Acil Durum Bakanlığı, olayda ağır yaralanan olmadığını aktardı.

Bazı haberlerde patlamanın elektrik hattındaki sorundan kaynaklanmış olabileceği öne sürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.