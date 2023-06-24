Putin: Bu bir ihanet, devletimizi savunmaya hazırız

Rus paralı asker grubu Wagner’in lideri Yevgeni Prigojin'in orduya meydan okuyarak Moskova'ya ilerlediklerini açıklaması gündeme bomba gibi düştü. Rusya lideri Putin açıklamasında "Hainleri cezalandıracağız" dedi.

Sozcu.com.tr

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Rus paralı asker şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin dün Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etti.

“Darbe girişimi” olarak değerlendirilen bu açıklamadan sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, televizyondan yayınlanan açıklamasında “Bu halkımıza bir darbedir, bunun cezasını vereceğiz” dedi.

“Devletimizi savunmaya hazırız. Rusya’yı korumak için her şeyi yapacağım. Daha da güçleneceğiz” diye konuşan Putin, Wagner’in Ukrayna’nın Donbas bölgesinin kurtarılmasında büyük rolü olduğunu söyleyerek “Wagner grubunda kahramanlar var ama içlerinde hainler de var, onlara cezalarını vereceğiz. Ülkemizi içimizdeki hainlere karşı koruyacağız” ifadelerini kullandı.

Wagner savaşçılarına çağrı yapan Putin, suç eylemlerine katılmamalarını istedi.

‘RUSYA’YI YENİDEN BÖLMELERİNE İZİN VERMEYECEĞİZ’

Wagner'in eylemini “silahlı isyan” olarak nitelendiren Putin, “Yanıtımız sert olacak. Silahlı isyan girişiminde bulunan bütün suçlular kaçınılmaz olarak cezalandırılacaktır. Rusya’yı tekrar bölmeye izin vermeyeceğiz. Halkımızı koruyacağız” dedi.

“Karşılaştığımız ihanettir. Fahiş hırslar ve kişisel çıkarlar, ülke ve halka yönelik ihanete yol açtı” diye konuşan Rusya lideri, Rostov’da Wagner’in askeri kuşatması nedeniyle durumun zor olduğunu ve düzeni sağlamak için gerekli adımları attıklarını kaydetti.

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