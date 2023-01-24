Rus medyasından çarpıcı iddia: Türkiye Ruslara oturma izni vermeyi durdurdu

Ukrayna’da 11 ayı geride bırakan savaş nedeniyle binlerce Rus, Türkiye’ye akın ederken Rus medyasında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Sozcu.com.tr

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Rusya ve Ukrayna arasında neredeyse bir yıldır süren savaştan en fazla etkilenen ülkelerden biri de Türkiye oldu. Yaptırımlar ve kısmi seferberlik kararı nedeniyle çok sayıda Rus ülkeyi terk ederken binlercesi Türkiye kentlerinde yeni bir hayat kurdu.

Özellikle savaş öncesinde de çok sayıda Rus'a ev sahipliği yapan Antalya'da Rus nüfusun oranı hızla yükseldi. Ruslar Türkiye’de konuta akın ederken Antalya’da satılan her üç konuttan birini yabancılar aldı. Türkiye’de 2022 yılında yabancılara yapılan konut satışı önceki yıla göre yüzde 15,2 artışla rekor kırdı.

Türkiye'ye Rus akınının konut fiyatlarının fırlamasına yol açmasıyla ilgili tartışmalar sürerken Rus medyasından çarpıcı bir iddia geldi.

‘RUSLARIN BAŞVURULARI REDDEDİLDİ’

Moscow Times'ın Rusça yayın yapan Current Time sitesine dayandırdığı habere göre Türkiye, son günlerde çok sayıda Rus'un oturma izni başvurularını reddetti. Haberde, 26 Aralık'tan bu yana bazı kentlerde Rusların turizm amaçlı kısa süreli oturma izni başvurusunun reddedildiği belirtildi.

Eşiyle beraber bir süre önce Moskova'dan Fethiye'ye yerleşen Yekaterina isimli bir kadın, Rus sitesine yaptığı açıklamada “Bize hangi belgeleri getirirsek getirelim şu anda Ruslara oturma izni verilmediği söylendi” dedi.

Rus medyasına göre Türk yetkililer konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

Moscow Times, geçen yıl 153 bin Rus vatandaşının Türkiye'den geçici oturma izni aldığını, Rusların Türkiye'ye oturma izni başvurusu yapan en büyük nüfus olduğunu aktardı. Türk makamlarına göre, bu kişilerin yaklaşık yüzde 86'sı Türkiye'den bir yıllık oturma izni aldı.

Oturma izni, yabancılara Türkiye'de banka hesabı açma ve çocuklarını Türk okullarına gönderme olanağı da sağlıyor.

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