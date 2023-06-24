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Rus ordusu Wagner güçlerini havadan vurdu

Paralı asker grubu Wagner güçlerinin Rusya’daki ayaklanması sürerken gerilim hızla sıcak savaşa dönüşüyor.

Yayınlanma: 14:20 - 24 Haziran 2023 Güncellenme:
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Reuters'ın haberine göre Rus ordusuna bağlı helikopterler, Wagner güçlerinin ayaklanmasına sahne olan Voronej bölgesi yakınında paralı askerleri havadan vurdu.

Kaynaklar, M4 otoyolunda ilerleyen Wagner güçlerinin Rus helikopterleriyle hedef alındığını aktardı.

PUTİN’E YANIT VERDİ

Rus yönetimine karşı isyan başlatan Wagner’in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kendilerini “vatana ihanet”le suçlamasına, “Biz vatanseveriz. Savaştık ve savaşıyoruz. Hiçbir Wagner savaşçısı kendisini suçlu görerek devlet başkanı veya FSB’nin talebiyle teslim olma niyetinde değil.” şeklinde yanıt verdi.

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