Selin vurduğu Libya’dan OHAL kararı

Libya'da selin yaşandığı bölgelerde, bir yıl süreyle olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Libya’nın doğusunda etkili olan sel felaketinin bilançosu ağırlaşıyor.

Ulusal Birlik Hükümeti'ne bağlı Hastalıklarla Mücadele Merkezi Müdürü Haydar es-Sayih, Derne kentinde içme suyuna kanalizasyon suyu karışması nedeniyle 150 kişinin zehirlendiğini açıkladı.

Sayih, kentte içme suyunun tüketime uygun olmadığını ve başka kaynaklara yönelmek gerektiğini ifade ederek, sel yüzünden zarar gören tüm bölgelerde bir yıl süreyle olağanüstü hal (OHAL) ilan etme kararı aldıklarını bildirdi.

Orta Akdeniz’de etkili olan ve 10 Eylül’de Libya’nın doğusunu vuran “Daniel” fırtınası, Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden olmuştu.

Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sel felaketi nedeniyle 11 Eylül’de ülke genelinde 3 günlük yas ilan etmiş, Libya Başkanlık Konseyi de kardeş ülkelere ve uluslararası kurumlara sel felaketinden zarar gören bölgeler için yardım çağrısında bulunmuştu.

Libya’nın doğu bölgelerindeki yağış miktarının son 40 yılın en yüksek seviyesinde olduğu ifade ediliyor. (AA)

İlginizi Çekebilir Libya'da korkunç tablo: Sahilde yüzlerce ceset bulundu