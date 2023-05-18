Sinan Oğan, New York Times’a konuştu: Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve seçim ile ilgili mesaj verdi

14 Mayıs seçimlerinde uluslararası kamuoyu tarafından en büyük sürpriz olarak gösterilen Sinan Oğan, ABD'nin saygın gazetelerinden New York Times'a konuştu.

Sozcu.com.tr

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Türkiye’deki seçimler ikinci tura kalırken gözler Ata İttifakı’nın adayı Sinan Oğan’da… Seçimlerinden ardından birçok uluslararası medya kuruluşuna konuşan Oğan, ABD’nin önde gelen gazetelerinden New York Times’a konuştu.

“Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybetti fakat ikinci turda belirleyici olabilir” başlığıyla yayınlanan haberde, “Bazıları tarafından şımarık olarak görülen fakat diğerleri tarafından da iktidarı belirleyecek (İngilizcesi kingmaker) olarak tanımlanan aşırı sağcı aday Sinan Oğan, cumhurbaşkanı ve rakibiyle karşı karşıya gelecek” denildi.

Oğan, “Bir anda Türkiye’nin en çok aranan adamı” olduğunu söylerken, “Günler çok yoğun geçiyor. Son 3 ya da 4 günümü böyle üst düzey isimlerle müzakere ederek geçiriyorum” dedi. Perşembe günü adayını açıklaması beklenen Oğan, kendisine oy verenlerin yüzde 70’inin kendi tercihini destekleyeceğini dile getirdi. New York Times ise uzmanların yorumlarına yer vererek bu iddianın belirsiz olduğunu ve seçmenin tepki oyu olarak kendisine oy vermiş olabileceğini öne sürdü.

Destekleyeceği adaydan üst düzey bir rol istediğini belirten Oğan, “Cumhurbaşkanı yardımcısı olmak varken neden bakan olayım” dedi.

“KILIÇDAROĞLU YANINDAKİLERİN DÜŞÜNCESİNE ÖNEM VERİYOR”

Sinan Oğan, Erdoğan ve Kılıçdaroğlu hakkındaki görüşlerini de paylaştı… Oğan, “Erdoğan’ın çalışma ahlakını beğeniyorum fakat karar almadan önce başkalarına yeteri kadar danışmamasını eleştiriyorum” yorumunu yaparken Kılıçdaroğlu’nun çalışma sisteminden ziyade başkalarının düşüncelerine önem vermesini beğendiğini dile getirdi.

Erdoğan ile görüşüp görüşmediğine dair bir açıklama yapmayan Oğan, “Ben herkesle konuşuyorum” yorumunu yaptı.

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