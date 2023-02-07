Suriye’de de depremin bilançosu ağırlaşıyor

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde, Suriye'nin çeşitli bölgelerinde ölü ve yaralı sayısı da artıyor.

Sozcu.com.tr

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Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde, Suriye’de ölenlerin sayısı 1602’ye, yaralananların sayısı 3 bin 649’a yükseldi.

Suriye’de depremlerden etkilenen İdlib, Halep, Hama, Lazkiye ve Tartus illerinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Suriye devlet haber ajansı SANA’nın haberine göre, depremde Halep, Lazkiye, Hama ve Tartus illerinde hükümet kontrolündeki bölgelerde 812 kişi hayatını kaybetti, 1449 kişi yaralandı.

Suriye’nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde de çok sayıda bina yıkıldı veya hasar gördü. Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Sivil Savunma (Beyaz Baretliler), yerel yetkililer, sağlık kuruluşları ve yerel kaynaklardan derlenen bilgiye göre, Suriye’nin İdlib ile Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatı bölgelerinde en az 790 kişi öldü, 2 bin 200’den fazla kişi yaralandı. (AJANSLAR)

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