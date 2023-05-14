The Guardian: Kılıçdaroğlu’nun oyları geriden başlaması olası
Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimlerinde sandık kapandıktan sonra sonuçlar gelmeye devam ederken İngiliz medyasından dikkat çeken bir yorum geldi.
İngiltere’nin saygın medya kuruluşlarından The Guardian, seçimlerle ilgili haberlere devam ediyor…
Seçim sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Anadolu Ajansı’nın verilerini paylaşan The Guardian, oy dağılımını değerlendirdi.
The Guardian’daki haberde, “Uzmanlar, büyük şehirlerden görece daha yüksek destek alan Kılıçdaroğlu’nun ilk sonuçlarda geriden geleceğini tahmin ediyor. Fakat uzmanlar, sonuçlar geldikçe yükselişe geçeceğini aktarıyor” ifadesini kullandı.