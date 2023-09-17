Ukrayna, Rusya’nın çekilmesinden sonra tahıl ihracatına başladı
Rusya'nın tahıl koridoru anlaşmasını askıya almasına rağmen iki kargo gemisi Ukrayna'ya ulaştı.
Ukrayna, Rusya’nın çekilmesinden sonra tahıl ihracatına devam ediyor. Palau bandralı iki kargo gemisi, 20 bin ton tahılı İsrail ve Mısıra götürmek üzere Ukrayna limanlarına ulaştı.
Ukrayna Tarım Politikası ve Gıda Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, gemilerin geçici koridordan geçerek Ukrayna limanlarına ulaştığını bildirildi. Gemilerin mürettebatı Türkiye, Azerbaycan, Mısır ve Ukrayna vatandaşlarından oluşuyor.
Ukrayna Başbakan Yardımcısı Oleksandr Kubrakov, gemilerin isimlerinin RESILIENT AFRICA ve AROYAT olduğunu açıkladı.
Rusya, Temmuz ayında Tahıl Anlaşması’ndan çekilmişti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, anlaşmanın Rusya olmadan da devam edebileceğini söylemişti.