Wagner lideri Prigojin’in uçağı düştü iddiası
Rusya'nın Tver bölgesinde özel bir jetin düşmesi sonucu 10 kişinin öldüğü bildirildi. Rus basınında yer alan bazı haberlerde, uçakta Rus özel güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin’in de olduğu öne sürüldü.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Moskova'dan St. Petersburg'a giden özel uçağın Tver bölgesinde düştüğü belirtildi.
Uçakta yer alan 3 kişilik mürettebat dahil 10 kişinin öldüğü bilgisine yer verilen haberlerde, ilgili ekiplerin bölgede çalışmalar yürüttüğü kaydedildi.
TASS DUYURDU
Rus haber ajansı TASS, Tver'de düşen ve 10 kişinin öldüğü özel jette Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in de bulunduğunu bildirdi.
TASS'ın, Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansına (Rosaviatsiya) dayandırdığı haberde, Prigojin'in Tver'de düşen özel jette bulunduğu belirtildi.
Öte yandan, Wagner'e yakınlığıyla bilinen bazı Telegram kanallarında, uçağın Rus ordusuna ait savunma sistemleri tarafından düşürüldüğü öne sürüldü.
İSYAN BAŞLATMIŞTI
Prigojin, beraberindeki paralı savaşçılarla 24 Haziran’da Rus yönetimine karşı silahlı isyan başlatmıştı. İsyan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’nun araya girmesiyle sona ermişti.
GEÇTİĞİMİZ HAFTA VİDEO YAYIMLAMIŞTI
Rus özel güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus yönetimine karşı gerçekleştirdiği isyanın ardından geçtiğimiz hafta ilk defa görüntü paylaşımında bulunmuştu.
Prigojin, “Wagner’in tahliyesi” adlı Telegram kanalında paylaşılan görüntüde, Rusya’yı Afrika dahil tüm kıtalarda “daha da büyük hale” getirdiklerini belirtmişti.