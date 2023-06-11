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Yunanistan, Türkiye sınırına yeni çelik çitler yerleştiriyor

Yunanistan ordusunun, Yunanistan-Türkiye sınırında kaçak göç ile ilgili yeni çelik çitler yerleştirmeye başladığı belirtildi.

Yaşar ANTER
Yayınlanma: 18:40 - 11 Haziran 2023 Güncellenme:
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Yunanistan, kaçak göçe karşı yeni önlemler alıyor. Edinilen bilgilere göre, Yunanistan, Türkiye sınırına yeni çelik çitler yerleştiriyor.

GENELKURMAY BAŞKANI TALİMATI VERDİ

Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros'un emriyle Meriç Dedeağaç (Evros) ilinin Kumçiftliği (Orestiada) bölgesi Yeni Bosna (Nea Vissa) köyü kırsalındaki Meriç Nehri kıyısında Yunanistan-Türkiye sınıra acilen geçici olarak yaklaşık 100 metrelik metal çit monte edilme çalışmaları başlatıldı. Çalışmalara bölgede bulunan istihkam birliklerine ait iş makineleri destek verdi.

5 SINIR MUHAFIZI TUTUKLANMIŞTI

Son günlerde sınırda kaçak göç ile ilgili yaşanan hareketlilik ve akabinde bölgede görev yapan Yunanistan Emniyet Teşkilatına ait 5 sınır muhafızının para karşılığı sınırdan kaçak göçmenleri Yunanistan'a soktukları tespit edilince devreye Yunan ordusunun girdiği ve orduya ait iş makineleri geceli gündüzlü geçici olarak bir metal çit örme çalışmalarına hız verdiği görülüyor.

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