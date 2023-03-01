Yunanistan’da korkunç tren kazası: Onlarca ölü ve yaralı var

Yunanistan'da meydana gelen tren kazasında ilk belirlemelere göre 32 kişinin yaşamını yitirdiği, 85 kişinin yaralandığı duyuruldu.

Sozcu.com.tr

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Yunan Devlet Ajansı AMNA’nın haberine göre, Larisa kentinin kuzeyindeki Tempi bölgesinde yolcu treni ile yük treni çarpıştı.

Yolcu treninin bazı vagonlarının raydan çıktığı kazada 32 kişi öldü, 85 kişi yaralandı.

Kazanın ardından trendeki yolcular otobüslerle Selanik, Larisa ve Katerini’ye götürüldü.

Atina’dan Selanik’e gitmekte olan IC 62 tipi trende yaklaşık 350 yolcu bulunuyordu. Kaza alanında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

İngiliz haber ajansı Reuters, yerel makamların, “Yunanistan’ın son yıllardaki en ölümcül tren kazası” açıklamasını yaptığını da duyurdu. Çarpışmanın etkisiyle birlikte patlamanın meydana geldiği ve çok sayıda yolcunun alevler arasında kaldığı belirtildi.

Trenden atlamayı başaran 28 yaşındaki Stergios Minenis, “Büyük bir patlama duyduk ve 10 kabus dolu saniye geçti. Vagon yan yattı ve bir anda yangın başladı. Alev her yeri sarmıştı” dedi.

Bölge valisi Konstantinos Agorastos, SKAI televizyonuna konuşarak, “İlk dört vagon raydan çıktı ve ilk iki vagonu alevler sardı. İlk iki vagon tamamen yok oldu” dedi. Yaklaşık 250 yolcunun Selanik’e otobüslerle götürüldüğü belirtilirken itfaiye sözcüsü Vassilis Varthakogiannis de, “Yolcuların tahliyesi çok zorlu şartlarla devam ediyor” dedi.

Kurtarma çalışmalarına katılan bir gönüllü ise devlet televizyonu ERT’ye konuştu. Gönüllü, “Bir trajedi yaşıyoruz. İnsanları canlı çıkarıyoruz, yaralı çıkarıyoruz ya da ölmüş bir biçimde çıkarıyoruz. Herkes çıkana kadar çalışacağız” dedi.

Yunanistan’da 1972’de Larissa dışında iki tren çarpışmış ve 19 kişi yaşamını yitirmişti. (AJANSLAR)

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