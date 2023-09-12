Yunanistan’da silahlı saldırı: 6 Türk infaz edildi

Yunanistan'ın Lutsa bölgesinde akıllara durgunluk veren bir şiddet olayı yaşandı...

Sozcu.com.tr

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Yunanistan’ın turistik bölgelerinden Lutsa’da dün gece yaşanan silahlı saldırı ülke gündeminde bomba etkisi yarattı… Bir otomobildekilere yönelik silahlı saldırının ardından 6 kişi yaşamını yitirirken, Yunan medyası ölenlerin Türk olduğunu duyurdu.

Yerel saatle dün 19.00 sularında Arionos Caddesi’nde meydana gelen olayda araçtaki beş kişinin yaşamını yitirdiği belirtilirken, bölgede olan bir diğer kişinin de ölü bulunduğu belirtildi. Yunan medyası yetkililerin bir mafya hesaplaşması olabileceği ihtimali üzerinde durduğunu duyurdu.

Yunan televizyonu ERT, polislerin olay yerinde 9 milimetrelik 25 mermi kovanı bulunduğunu ve incelemelerin devam edildiğini açıklarken, bu silahların daha önce de kullanılmış olma ihtimalinin de incelendiğine dikkat çekildi.

Öte yandan Proto Thema gazetesi, öldürülenlerden birinin daha önce yasa dışı yollarla Yunanistan’a girmekten gözaltına alındığını belirtirken, Yunan polisinin diğer 5 kişinin kimliğini tespit etmeye çalıştığını duyurdu.

“ARAÇTAKİLER AYNI ÇETEDEN OLMAYABİLİR”

Yunan medyası, öldürülenlerin Türk olduğunu ve aynı zamanda Fransız kimlik belgesi olduğunu bazı kaynaklara dayandırarak iddia etti. Polisler bu belgelerin orijinalliğini incelediklerini de açıkladı. Uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı şüphelenilen bu kişilerin Yunanistan ve Fransa’da aktif olduğu da öne sürüldü.

Proto Thema’ya konuşan bir kaynak, “Şu an aynı araçta ölü bulunanların aynı çeteden olup olmadığı bilinmiyor. Belki bazıları rakip çeteden olabilir” dedi.

Yunan medyasında yer alan haberlerde, saldırganların önce otomobile önden ateş açtığı daha sonra ise mavi renkli aracın yanlarını hedef alarak yolcuları ve şoförü öldürdükleri belirtildi. Yunan polisinin pusu ihtimali üzerinde durduğu ve saldırganlarla kurbanların birbirlerini tanıdığı ihtimaline ağırlık verdiği de kayıtlara geçti.

OTOMOBİLİN PLAKASI SAHTE ÇIKTI

İncelemeleri sürdüren Yunan polisi, mavi renkli otomobilin plakasının sahte olduğunu duyurdu. Aracın plakasının selobant ile tutturulduğunu tespit eden Yunan polisi araçta silah ya da uyuşturucu bulunmadığını da aktardı.

Yunan kaynaklar, “Polis, saldırganların olaydan sonra araca girerek silah ve diğer eşya ve uyuşturucuları almış olabileceğini düşünüyor” iddiasını da paylaştı.

ŞOFÖR KAÇMAYI BAŞARMIŞ AMA…

Olay yerini analiz eden Yunan polisinden bir kaynak, şoförün saldırıdan kurtulduğunu ve araçtan çıkmayı başardığını fakat daha sonra ölü halde bulunduğunu belirtti.

Şoförün yakın mesafeden çok kez vurularak öldürüldüğü açıklandı.

Öte yandan polisin bölgeyi ablukaya aldığı da açıklandı. Polisin, saldırganların kaçmış olabileceği bir otomobil ve bir motosiklet için arama başlattığı kaydedildi. Yetkililer liman ve havalimanlarına da haber vererek saldırganları yakalamaya çalıştıklarını duyurdu.

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