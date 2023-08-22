Yunanistan’da yangın dehşeti: Ormanda 18 kişinin cesedi bulundu

Dedeağaç'ta 19 Ağustos Cumartesi günü başlayan yangın dördüncü gününde de devam ederken, bugün de Yunanistan'ın farklı noktalarında çıkan yangınlar, hızı saatte 70 kilometreyi bulan şiddetli rüzgarlar nedeniyle söndürülemiyor. Yangın sebebiyle çok sayıda yerleşim birimi tahliye edilirken ormanlık alanda 18 kişinin cesedi bulundu.

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Yunanistan’da yangınların devam ettiği Meriç Bölgesi’ndeki ormanlık alanda 18 kişinin cesedi bulundu. Yunan medyası, Avantas köyünde bulunan cesetlerin yasa dışı göçmenlere ait olduğunun düşünüldüğünü aktardı.

Yetkililer de bölgede kayıp ihbarı olmaması nedeniyle bu kişilerin göçmen olduğunu sandıklarını kaydetti. Bölge, Türkiye’den Avrupa’ya geçmeye çalışan kaçak göçmenleri ana güzergâhı olarak biliniyor.

Yunanistan’ın liman kenti Dedeağaç’ta dört gündür süren orman yangınları hâlâ kontrol altına alınamazken, yangının Dedeağaç Üniversitesi Hastanesi bahçesine yaklaşması üzerine, hastaların bir kısmı ambulanslarla yakın illerdeki hastanelere nakledildi.

Aralarında yoğun bakım ünitesinde tedavi edilen yaklaşık 30 kişinin de bulunduğu bazı hastalar ise Dedeağaç Limanı’nda kurulan çadırlara ve feribota aktarıldı. Tahliyenin ardından hastaneden, oksijen tüplerinden kaynaklandığı değerlendirilen patlama sesleri geldi.

Dedeağaç’ta yaklaşık 130 kişilik huzurevi de yangının yaklaşması üzerine tedbiren boşaltıldı. Dedeağaç ve Meriç bölgesinde çok sayıda ev ve bina yandı, tarım alanları hasar gördü. Çok sayıda yerleşim birimi de güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi. Spor salonu gibi kamu alanları, tahliye edilenler için açıldı.

ASKERİ HAVAALANINA YAKLAŞTI

Yunanistan’da, Aspropirgos’taki yangının Silahlı Kuvvetlere ait Elefsina’daki havaalanına yaklaştığı bildirildi. Yunan Devlet Televizyonu ERT’nin haberine göre, 4 gündür devam eden yangın, 112’nci Muharebe Kanadının bulunduğu Elefsina’daki askeri havaalanına yaklaştı. Bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri, yangının askeri havaalanına ulaşmaması için çalışmalara başladı.

Havaalanının içinden de yangının içeri girmesini önlemek için çalışma başlatıldı. Cep telefonlarına Sivil Koruma biriminden gönderilen mesajda, bölgedeki aşırı dumandan olumsuz etkilenmemeleri için vatandaşlardan dışarı çıkmamaları, kapı ve pencerelerini kapalı tutmaları istendi. Aspropirgos’ta yangın tehlikesi ile karşı karşıya olan bazı yerleşim birimleri ise tahliye edildi.

MANASTIR BOŞALTILIYOR

Attiki Bölgesi’ndeki Fili’de çıkan yangın da Kliston Manastırı’na yaklaştı. Yunanistan Özel Afet Müdahale Birimi’ne (EMAK) bağlı ekipler, manastırda bulunan rahipleri ve vatandaşları tahliye etmek için harekete geçti. Fili’de yerleşim birimlerine ulaşan yangın nedeniyle bazı evler alevlere yenik düştü.

DUMAN 950 KİLOMETRE MESAFEYE ULAŞTI

Yunanistan Meteoroloji Dairesinin yayınladığı haritaya göre, ülkenin en doğu ucu Meriç Bölgesi’ndeki yangının dumanı, 950 kilometre güneybatıya kadar ulaştı. Ülke genelinde yangınlardan kaynaklanan duman 110 bin kilometrekare alanı kapladı.

Yunanistan’da yaz aylarında orman yangınları yaygın olmasına karşın, son yıllarda bilim adamlarının iklim değişikliğiyle ilişkilendirdiği olağandışı sıcak, kuru ve rüzgarlı hava koşulları nedeniyle yangınlar daha da arttı.

Temmuz ayında 20 binden fazla yabancı turist, bir hafta boyunca süren orman yangınlarının otel ve tatil köylerini tahrip etmesi nedeniyle tatil adası Rodos’tan ayrılmak zorunda kalmıştı.

TÜRKİYE’DEN YARDIM TEKLİFİ

Bu arada Türkiye, Yunanistan'a Dedeağaç ve Rodop şehirlerinde devam eden yangınlarla mücadele için yardım teklifi yaptı.

Diplomatik kaynaklardan elde edilen bilgiye göre, Dedeağaç ve Rodop şehirlerinde devam eden yangınlarla mücadele için Yunanistan’a 2 uçak, 2 helikopter ve 60 kişilik kara yardım ekibi gönderme teklifinde bulunuldu. Teklif, dün Yunanistan makamlarına iletildi. (AJANSLAR)