2023 YKS (TYT-AYT) soruları ve cevapları ÖSYM tarafından açıklandı

ÖSYM’nin AİS sayfasında 2023 YKS (TYT-AYT) soruları ve cevapları, açıklandı. YKS’ye giren adaylar için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, sonuç tarihine dair bilgi verdi.

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Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), YKS soruları, cevap anahtarı üzerinden açıklama yaptı, soruların açıklandığını duyurdu.

YKS (TYT-AYT) SINAV PUANI HESAPLAMA

1. Doğru ve yanlış cevap sayıları: Her adayın her test için verdiği doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

2. Ham puan hesaplama: Adayın ilgili teste aldığı ham puan, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak bulunur.

3. Ortalama ve standart sapma hesaplama: Son sınıfta okuyan tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunur.

4. Standart puan hesaplama: Bu ortalama ve standart sapma değerleri kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanır.

5. İptal edilen sorular: Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptal edilen sorular, değerlendirme dışı bırakılır. Geçerli soruların puan değerleri yeniden saptanarak puanlama yapılır. Soru cevap anahtarında güncellemeler varsa, bu doğrultuda puanlama yapılır.

6. TYT puanı hesaplama: TYT’de hesaplanan standart puanlar ve ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (A-TYT) hesaplanır. A-TYT puanı, en az 0,5 veya daha fazla ham puan alan adaylar için hesaplanır. A-TYT puanı 100 ile 500 arasında olan bir puan olarak belirlenir.

7. AYT ve YDT puanı hesaplama: AYT ve YDT’de hesaplanan standart puanlar ve ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (ASAY, A-SÖZ, A-EA, A-DİL) hesaplanır. Ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için ilgili testlerden en az 0,5 veya daha fazla ham puan alan adaylar değerlendirilir. SAY, SÖZ, EA ve DİL puanları, her biri kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlar olarak belirlenir.

8. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi/Felsefe soruları: Ortaöğretimde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini almak zorunlu olmayan veya farklı müfredat alan adaylar, ilgili sorular yerine Felsefe sorularını cevaplar. Bu duruma göre, soru sayıları ve cevap alma koşulları belirlenir.

YSK SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin 2023 sınav takvimi içerisinde yayınladığı bilgiye göre YKS sonuçları, 20 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacak.