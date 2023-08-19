‘Dahiler okulu’ tarikatlara mı terk edildi

Milli Eğitim Bakanlığı'nın "Dahiler Okulu" olarak İstanbul Üsküdar'da açılan ARGEM okullarında, bazı dini dernek ve vakıflarla protokol imzalandığı, yatılı okuyan bazı öğrencilerin maruz kaldıkları baskı sonucu intihara sürüklendiği yolundaki iddialar Meclis gündemine taşındı.

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CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in cevaplaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na verdiği önergesinde “Dahiler Okulu” olarak bilinen Araştırma Geliştirme Eğitim ve Uygulama Merkezi Okulları’nda (ARGEM) yaşananları sordu.

IQ’SU YÜKSEK ÇOCUKLAR İÇİN KURULAN İLK RESMİ OKUL



MEB’in projesi olarak 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Istanbul’da faaliyete başlayan ve Bilim Sanat Merkezi’nde eğitim gören, IQ’su (Zekā Katsayısı) belirli bir seviyenin üzerinde olan çocukların kaydedildiği ARGEM okullarının özel yetenekli öğrenciler için açılmış ilk resmi okul olduğunu belirten CHP’li Ceylan, önergede şunları sordu;

* ARGEM okullarında yatılı olarak eğitim gördüğü sırada hayatına son veren öğrenci var mıdır, var ise kaç öğrenci hayatına son vermiştir?

* Hayatına son veren öğrenciler ile ilgili bahse konu okulların idari ve eğitim öğretim personeli hakkında bir soruşturma açılmış mıdır?

* ARGEM okullarının kuruluş “Projesi” sırasında, herhangi bir vakıf ya da dernek ile protokol imzalanmış mıdır?

* İmzalandıysa bu vakıf ya da derneğin ismi nedir?

* Bu vakıf ya da derneğin dini bir cemaat ile bağlantısı var mıdır?

* ARGEM okullarının eğitim-öğretim programı hangi kurum ya da kurumlar tarafından hazırlanmaktadır? Müfredat içeriği nedir?

BAKANLIK OKULLA İLGİLİ BİLGİLERİ ‘PAYLAŞMIYOR’ İDDİASI

Türkiye’de ARGEM Projesi kapsamında açılan kaç okul bulunduğu, okulların nerede olduğu ve kaç öğrencinin eğitim gördüğü hakkında bilgi isteyen Ceylan, Milli Eğitim Bakanlığı’nın okulla ilgili bilgileri paylaşmadığı yönünde iddialar bulunduğunu söyleyerek, okulda yatılı olarak kalan öğrencilere farklı konularda baskı yapıldığı, yaşam tarzlarına müdahale

edildiği, bazı öğrencilerin intihar ettiği yönünde iddiaların bulunduğunu belirtti.