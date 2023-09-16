Milli Eğitim Bakanı, Suriyeli öğrenci sayısını açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye'de 977 bin yabancı öğrenci olduğunu, bu öğrencilerin 790 bininin Suriyeli olduğunu söyledi.

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, CNN Türk canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

-Okullarımızda tamamı yabancı uyruklu öğrencilerin olduğu okullarımız var tabii ki” ifadelerini kullanan Tekin, “Onlar bizim milletlerarası dediğimiz okullarımız.

-Şu anda orada yaklaşık 23 bin Suriyeli vatandaş sadece yabancıların okuduğu, statüsü öyle, özel milletlerarası okul. Bu okullar tamamen yabancı öğrencilerimizi alıyorlar. Suriyeli öğrenciler için söyleyeyim. O kategoride değerlendiriyorlar.

KAÇ YABANCI ÖĞRENCİ OLDUĞUNU AÇIKLADI

Türkiye’deki Suriyeli öğrencilerle ilgili kamuoyunda yanlış bilgilerin dolaştığını savunan Bakan Tekin, “Kamuoyun bazen yanlış bilgiler de intikal ediyor. Türkiye’de 977 bin yabancı öğrenci var, 790 bini Suriyeli öğrenci” şeklinde konuştu.

“ÖĞRETMEN ATAMA SÜRECİ REVİZE EDİLMELİ

Türkiye’de 20 milyona yakın öğrenci olduğuna dikkat çeken Tekin, “Dünyanın hiçbir ülkesinde eğitim sisteminde tartışma bitmez. Eğitimle ilgili tartışmalar hep gündem konusu. Bize eleştirileri saygıyla karşılıyoruz. Ben bu anlamda art niyetli olmayan eleştirileri saygıyla karşılıyorum. Mülakatla ilgili kamuoyunda çok fazla tartışma var. Bu konu gündemimize 2015 yılından itibaren girmeye başladı. Öğretmen atama süreci revize edilmeli” dedi.

MÜLAKAT AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın “mülakat kaldırılacak” açıklamasına karşılık mülakatların kaldırılmayacağına yönelik sözlerine ilişkin konuşan Tekin, “Tek başına mülakat gibi sunuluyor. Mülakat gibi mülakat dediğimde başladı eleştiri. Şu an öğretmenleri nasıl istihdam ediyoruz. Biz yaklaşık 128 alanda öğretmen ataması yapıyoruz. 17-18 tanesi ÖSYM öğretmenlik alan bilgisi testine tutuluyorlar. O test 2 tane soru grubuyla karşı karşıya kalıyor. Biri alan bilgisi, bir de alan bilgisi eğitimi.” açıklamasında bulundu.

Tekin, sözlerine şöyle devam etti:

-Öğretmenlerin alan testleri başarısı düşük. Alan bilgisi testinde bir öğretmen arkadaşımızın 75 sorudan yüzde 37-51, başka testte yüzde 47. Bir başka testte başarı ortalaması yüzde 35. Tarih öğretmenlerimizin alan bilgisindeki başarı ortalaması yüzde 41.

-Bu rakamlar sizin elinizde olsa nasıl düşünürsünüz? Bu alan bilgisi testi. Burada ölçmediğimiz başka bir şey daha var.

-MEB’in talim terbiye kurulu tarafından onaylanan müfredatı bilmesi lazım. Bitişik eğik el yazısı müfredata girdi, kursu veriyoruz. Bakanlığın müfredatını takip etmiyorlar.

-Mülakat konusu gündem oldu. ‘Mülakatta ne yapacaksınız?’ eleştirisini yapanların şunu bilmesi lazım. Mevcut düzenlemede KPSS puanı ve mülakatla atanıyor. Şu an yüzde 100 mülakat skoruyla atanıyor öğretmen. Biz yüzde 50-50 yapmak istiyoruz. KPSS yüzde 50, mülakat yüzde 50. 30 büyükşehirde mülakat yapılacak.

-Mülakatta öğretmen adayına ‘bize ders anlatın’ diyeceğiz. İletişim becerisi ve sorun çözme becerisini ölçeceğiz. Kul hakkı yemeden, herhangi bir ideolojik bir kayırma yapmadan bunu yapabilmek.

-Komisyon üyesinin adayla ilgili herhangi bir bilgisi olmayacak. Bu sınav öncesi alacağımız tedbirler.

-Adaya da burada konuştuğun şeyleri bir sınav kağıdına böyle böyle anlattım diye yazılı kağıdı bize teslim edecek. Kamera kaydı da alınacak. İyileştirme ve yapıcı önerilere açığız. Önerilere açığım.

-Kim kimin karşısına çıkacak, belli olmayacak. Öncesinde komisyon üyesinin gizliliği, adayın gizliliği…

-Aday arkadaşımıza soracağımız soru tamamen tesadüfi, kamera kaydı… İdeolojik kayırma, asla, kesinlikle olmayacak. Mülakatta hakkaniyetsizlik olmayacak.”

“SINIFTA KALMA OLACAK”

Sınıfta kalma konusuna da değinen Tekin, “Sınıfta kalma ile ilgili mevzu, öğretmenlerin ortak kanaati olarak gündeme geldi. Öğretmenler odasındaki bütün öğretmenler istisnasız… 30 bin civarınla öğretmenle bir araya geldik. Öğretmenlerimizin bu konuda ciddi bir talebi vardı. Böyle devam edecek” dedi.