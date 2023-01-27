Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer sınavsız yüzlerce müdür atadı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerindeki yüzlerce şube müdürlüğüne sınavsız atama yapmaya başladı. En son 13 yıl önce bu yöntemle yapılan atamalar dava açılarak iptal edilmişti.

Veli TOPRAK

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerindeki yüzlerce şube müdürlüğüne sınavsız atama yapmaya başladı. AKP iktidarında en uzun süre Milli Eğitim Bakanlığı yapan Hüseyin Çelik, görevden ayrılacağı dönemde ülke genelinde bine yakın okul müdürlüğüne sınavsız atama yapmıştı.

657 sayılı Kanunun 76'ncı maddesine dayanılarak yapılan atamaların neredeyse tamamı, açılan iptal davaları sonrasında iptal edilmişti. Atamalara iptal davasını o dönemde Eğitim İş ile Türk Eğitim Sen sendikaları dava etmişti.

MHP’YE YAKINLIĞIYLA BİLİNEN SENDİKANIN ÜYELERİ

13 yıl sonra bu kez de şube müdürlüklerine sınavsız atamalar yapılmaya başlandı. Binlerce öğretmen ve memur açılacak görevde yükselme sınavları ile şube müdürü olmayı beklerken, Bakan Özer sınavsız bir şekilde yüzlerce şube müdürü ataması yapmaya başladı.

Sadece AKP’ye yakın Eğitim Bir-Sen'liler değil MHP'ye yakınlığıyla bilinen Türk Eğitim-Sen üyeleri de sınavsız olarak şube müdürü olarak atanıyor.

KEYFİ VE İÇTİHATLARA AYKIRI

Sınavsız müdür atamalarına dava açan eğitimci Maksut Balmuk, şunları söyledi:

– Atamalar yapılırken o il ya da ilçede boş kadro olup olmadığına dahi bakılmamaktadır. Binlerce öğretmen şube müdürü, sınav (görevde yükselme) açılmasını beklerken Bakan Özer tamamen keyfi ve geçmiş içtihatlara aykırı bir şekilde atamalar gerçekleştirmektedir. Kamuya güveni, kararların gecikmesine bağlı olarak hukuka inancı zedeleyen bu uygulamadan vazgeçilmesi gerekir.

HAPİS CEZASI ALAN OLDU

– Hüseyin Çelik döneminde bürokratları yargı kararlarını uygulamadıkları için hapis cezası dahi almışlardır. Bu denli net olan bir konuda hukuka aykırı hareket etmek kabul edilebilir değildir. Bakan Özer'in binlerce dava beklemeden, kamu zararı oluşturulmadan bu atamaları geri alması ve bundan böyle bu uygulamaya gitmemesi en doğru yaklaşım olacaktır.

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