YKS ne zaman, 2024 yılında hangi tarihte?
Türkiye'de ÖSYM tarafından her yıl yapılan ortaöğretimden yükseköğretime geçiş sınavı olan YKS için tarih belli oldu. ÖSYM sınav takvimine göre YKS TYT oturumu 8 Haziran 2024, YKS AYT ve YDT oturumları ise 9 Haziran 2024 tarihinde yapılacak.
Ortaöğretim kurumlarının (lise ve dengi okullar, açık öğretim liseleri, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları) son sınıfında okumakta olan veya mezun durumda olan öğrenciler 2024 yılında gerçekleştirilecek olan YKS için hazırlıklarını sürdürüyor.
2024 ÖSYM SINAV TAKVİMİ
ÖSYM BİLGİ SAYFASI
YKS TARİHLERİ BELLİ OLDU: TYT, AYT NE ZAMAN?
YKS TYT oturumu 8 Haziran 2024’de, AYT ve YDT oturumları 9 Haziran 2024’de yapılacak.
YKS BAŞVURUSU NE ZAMAN?
YKS başvurusu 1 Şubat 2024 Perşembe günü başlayacak, 26 Şubat 2024 Pazartesi günü sona erecek.
YKS geç başvurusu 5 Mart ile 7 Mart 2024 tarihleri arasında alınacak.
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS sonuçları açıklanacağı tarih belli oldu. YKS sonuçları 17 Temmuz 2024 Çarşamba günü açıklanacak.