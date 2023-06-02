147 milyonluk tünel 5.7 milyara delinecek

DSİ, Diyarbakır-Batman arasındaki araziyi sulamak için 2012’de tünel ihalesi yaptı. Tünel yarım kalınca tamamlama ihalesine çıktı. İş 39 kat farkla aynı firmalara verildi.

Deniz AYHAN

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Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında olan ve Batman Silvan ile Diyarbakır Bismil arasındaki 2 milyon 350 bin dekar arazinin sulanması için yapılan 13 kilometrelik Silvan Tüneli, açılmadan para yutmaya başladı. Tünel için Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından ilk olarak 2012 yılında 147 milyon 183 bin 595 TL harcandı. Tünel yıllar içerisinde tamamlanamayınca yeniden harekete geçildi. Ardından ikmal ihalesine çıkıldı. Bu ihale için 2019 yılında DSİ Genel Müdürlüğü tarafından 842 milyon 241 bin 460 TL daha ödendi. Tünelin dört yılda tamamlanacağı bildirildi. Ancak tünel yine eksik kaldı. Bu kez de yine DSİ tarafından yeni ihale düzenlendi.

İSİMLER TANIDIK ÇIKTI

Son ihale DSİ tarafından 30 Mart 2023'te yapıldı. İhaleyi kazanan firmalar da tanıdık çıktı. 5 Mayıs 2023'te sözleşmesi imzalanan tünelin ikmal ihalesini 4 milyar 772 milyon 492 bin TL bedelle Limak İnşaat ve MAPA İnşaat ortaklığı kazandı. MAPA İnşaat, MNG Holding'e bağlı bulunuyor. Tünel için ilk olarak 147 milyon 183 bin 595 TL, ardından 842 milyon 241 bin 460 TL son olarak da 4 milyar 772 milyon 492 bin TL ödenmiş oldu. Tünele toplam ödenen tutar 5 milyar 761 milyon 917 bin TL'yi bulurken, şimdiden ilk planlanan maliyetin de 39 katına çıkıldı.