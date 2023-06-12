200 lira uçuşa geçti!

Tedavüle girdiği günden bu yana günden güne eriyen 200 TL'lik banknot dolaşımdaki miktarı günden güne artıyor. 500'lük ve 1000'lik banknot çıkmadığı için Merkez Bankası'nın kağıt ve baskı maliyeti de günden güne artıyor.

Sozcu.com.tr

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İktidarın uyguladığı politikalar sonucunda patlayan enflasyonla birlikte TL'nin değeri hızla erirken, tedavüldeki 200 TL'lik banknot sayısı astronomik hızda artıyor.

Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, geçen yıl mayıs ayı sonunda 607 milyon 139 bin olan piyasadaki 200 TL'lik banknot adedi, bu yılın mayıs ayı sonunda 1 milyar 179 milyon adedi aştı. Sadece bir yılda 200 TL'lik banknot adedindeki artış oranı yüzde 94’e ulaştı.

1 Ocak 2009 tarihinde cüzdanlara girmeye başlayan 200 TL'lik banknot, enflasyonun patlama yaptığı 2022'de hızla çoğalmaya başlamıştı. Ocak 2022’te piyasada 474 milyon aded 200’lük banknot bulunuyordu, bu sayı sene sonunda 966 milyon liraya dayanmıştı. Yılın ilk 5 ayında da piyasadaki 200’lik banknot adedi artış gösterdi.

Verilere göre piyasada tam 235 milyar 966 milyon liralık 200'lük banknot bulunuyor. Bankamatikten para çeken vatandaşlar gıcır gıcır 200 liraları seri halde elini alıyor. Tedavüldeki 100’lük banknot tutarı 121 milyar 460 milyon lira, 50 liralık banknot ise 21 milyon 333 milyon lira seviyesinde.

CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİNDE 6'YA KATLANDI

2023 yılı Mayıs sonu itibarıyla piyasada en çok bulunan banknot, 1 milyar 214 milyon adetle 100 TL ancak ikinci sıradaki 200 TL'lik banknot arayı hızla kapatıyor.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilen Haziran 2018'de 180 milyon olan 200 TL'lik banknot adedi, geride kalan yaklaşık beş yıllık dönemde neredeyse altıya katlandı.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmesi sonrasında AKP iktidarı, enflasyonla mücadeleyi gündemden düşürerek seçimler açısından faydalı olacağını düşündüğü ekonomik büyümeyi ön plana çıkarmış, bunun için de artan enflasyona rağmen faizleri düşürmeyi tercih etmişti. Bunun sonucu olarak Ekim 2022'de resmi enflasyon bile yüzde 85,5'i görerek 24 yılın zirvesine ulaşmıştı.

NEREDEN NEREYE…

Altın hesabı: 1 Ocak 2009'da 200 TL ile yaklaşık 5 gram altın alınabiliyordu. Bugün 1 gram altın alabilmek için 7 adet 200 TL'lik banknot yetmiyor.

Dolar hesabı: 1 Ocak 2009'da 200 TL ile yaklaşık 132 dolar alınabiliyordu. Bugün ise sadece 8,5 dolar alınabiliyor.

Euro hesabı: 1 Ocak 2009'da 200 TL ile yaklaşık 94 Euro alınabiliyordu. Bugün ise sadece 7,85 Euro alınabiliyor.

Benzin hesabı: 1 Ocak 2009'da 200 TL ile 73,5 litre benzin alınabiliyordu. Bugün ise sadece yaklaşık 9 litre benzin alınabiliyor.

Yükselen enflasyonla pula dönüşen en yüksek kupürlü banknot da yetersiz hale gelince 500 ya da 1000 liralık yeni banknotların basılacağına yönelik iddialar son dönemde dillendiriliyor.

Tedavüldeki banknot sayısının artması enflasyonun bir göstergesi. Alım gücü düştükçe dolaşımdaki banknot sayısı da artıyor.

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 500 ve 1000 liralık banknot iddialarını reddetmişti.

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