2023’ün ilk on ayında 1634 işçi yaşamını yitirdi

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi göre ekim ayında 150, yılın ilk on ayında ise en az 1634 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi.

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İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi'nin ekim ayı raporu yayınlandı. Rapora göre ekim ayında 150, yılın ilk on ayında ise en az 1634 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi.

İSİG Meclisi'nin yayınladığı raporda şunlar öne çıktı:

İstihdamın büyük çoğunluğunun kısa süreli, işin bitimine ya da işin bir kısmının yapımına dayalı olduğu, taşeron çalışmanın başat olduğu inşaat işkolunda bu ay ‘çoğu yüksekten düşme' nedeniyle en az 41 işçi hayatını kaybetti.

Bu ay sanayi sektöründe en az 20 gıda, maden, kimya, tekstil, ağaç, çimento, metal, enerji ve tersane işçisi yaşamını yitirdi. En az 8 motokurye yaşamını yitirdi. En az 6 göçmen işçi hayatını kaybetti.

EN ÇOK ÖLÜM İNŞAAT İŞ KOLUNDAN

Ekim ayında iş cinayetlerinin işkollarına göre dağılımı şöyle oldu:

İnşaat, Yol işkolunda 41 işçi; Tarım, Orman işkolunda 31 emekçi (17 işçi ve 14 çiftçi); Taşımacılık işkolunda 20 işçi; Konaklama, Eğlence işkolunda 12 işçi; Belediye, Genel İşler işkolunda 9 işçi; Metal işkolunda 5 işçi; Gıda, Şeker işkolunda 4 işçi; Ticaret, Büro, Eğitim, Sinema işkolunda 3 işçi; Enerji işkolunda 3 işçi; Sağlık, Sosyal Hizmetler işkolunda 3 işçi; Savunma, Güvenlik işkolunda 3 işçi; Petro-Kimya, Lastik işkolunda 2 işçi; Çimento, Toprak, Cam işkolunda 2 işçi; Madencilik işkolunda 1 işçi; Ağaç, Kâğıt işkolunda 1 işçi; İletişim işkolunda 1 işçi; Basın, Gazetecilik İşkolunda 1 işçi; Gemi, Tersane, Deniz, Liman işkolunda 1 işçi; elimizdeki veriler ışığında çalıştığı işkolu belirlenemeyen 7 işçi hayatını kaybetti.

EN ÇOK ÖLÜM TRAFİK KAZALARINDAN

Ekim ayında iş cinayetlerinin nedenlerine göre dağılımı şu şekilde oldu:

Trafik, Servis Kazası nedeniyle 38 işçi; Yüksekten Düşme nedeniyle 27 işçi; Kalp Krizi, Beyin Kanaması nedeniyle 22 işçi; Ezilme, Göçük nedeniyle 21 işçi; Şiddet nedeniyle 11 işçi; Elektrik Çarpması nedeniyle 7 işçi; Nesne Çarpması, Düşmesi nedeniyle 6 işçi; İntihar nedeniyle 4 işçi; Zehirlenme, Boğulma nedeniyle 3 işçi; Kesilme, Kopma nedeniyle 1 işçi; diğer nedenlerden dolayı 10 işçi hayatını kaybetti.

3 ÇOCUK İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Ekim ayında iş cinayetlerinin yaş gruplarına göre dağılımı ise şöyle:

14 yaş ve altı 1 çocuk işçi, 15-17 yaş arası 2 çocuk/genç işçi, 18-29 yaş arası 28 işçi, 30-49 yaş arası 67 işçi, 50-64 yaş arası 32 işçi, 65 yaş ve üstü 8 işçi, yaşını bilmediğimiz 12 işçi hayatını kaybetti.