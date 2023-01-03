42 madencinin öldüğü kazada yargı skandalı

Kazadan sorumlu tutulan TTK genel müdürü ile genel müdür yardımcısı hakkında savcılığın bugüne kadar Bakanlıktan soruşturma izni talep etmediği ortaya çıktı.

Erdoğan SÜZER

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Amasra'da 42 madencimizin hayatına mal olan olayla ilgili tüm sorumluların yargı önünde hesap vereceğine ilişkin sözler boş çıktı. Kazadan sorumlu oldukları bilirkişi ön raporunda belirtilen Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürü Kazım Eroğlu ile Genel Müdür Yardımcısı Ercan Gebeş hakkında soruşturma açılmadığı, savcılığın Enerji Bakanlığı'ndan izin talebinde dahi bulunmadığı ortaya çıktı. TBMM Araştırma Komisyonu, 3-4 Ocak 2023 tarihlerinde incelemelerde bulunmak üzere maden sahasına gidiyor.

BAKAN YANITLADI

TTK'nın iki tepe yöneticisi hakkında soruşturma yürütülmediği, Enerji Bakanı Fatih Dönmez'in, CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş'ın yazılı soru önergesine verdiği yanıtla ortaya çıktı. Demirtaş, bilirkişi ön raporunda, Kazım Eroğlu'nun 3 maddeden (havalandırma, metan drenajı, teknik personel sayısındaki eksiklik), Ercan Gebeş'in de 2 maddeden (havalandırma ve metan drenajı) kusurlu bulunduğuna işaret ederek bu iki isim hakkında soruşturma açılıp açılmadığını Bakan Dönmez'e sordu.

Bakan Dönmez bu soruya, “Amasra Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bahsi geçen kişiler hakkında herhangi bir soruşturma izni talep edilmemiştir” yanıtını verdi. Ünal Demirtaş, bu yanıtla yargı skandalının resmen ilan edildiğini, ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sorumluların adli ve idari soruşturmayla ortaya çıkarılacağı yönündeki sözlerinin boş olduğunun ortaya çıktığını söyledi. Demirtaş, “Ölümlü kazada kusurlu olan herkesin tutuklanması gerekirken, görünmez bir el devreye girmiş ve sicili bozuk AKP bürokratları yargı yoluyla yine korunmuştur” dedi.

Derhal tutuklama talep etmeli

Ünal Demirtaş, Kazım Eroğlu ve Ercan Gebeş'in açığa dahi alınmadıklarını belirtirken, “Yargı önünde hesap vermesi gereken bu kişilerin ellerini kollarını sallayarak gezmeleri ve hatta TTK'yı yönetmeye devam etmeleri 42 madencinin ailesini üzdüğü gibi tüm Türkiye'nin vicdanını da yaralamaktadır. Savcılığın derhal Enerji Bakanlığı'ndan bu kişiler hakkında soruşturma izni ve tutuklama talep etmesi gerekir” dedi.

Meclis komisyonu incelemeye gidiyor

Amasra'da meydana gelen maden kazasını tüm yönleriyle araştırarak benzer kazaların önlenmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu incelemelerde bulunmak üzere bugün (Salı) yola çıkıyor. Komisyon 3 Ocak Salı günü önce kazanın olduğu maden sahasını inceleyip işçilerle görüşecek, ardından müessese yönetiminden bilgi aldıktan sonra kazada ölen işçilerin aileleri ziyaret edecek. Komisyon 4 Ocak'ta yine inceleme ve aile ziyaretlerinin ardından Ankara'ya dönecek.