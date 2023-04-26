Alacakları maaş dudak uçuklattı

EYT için TBMM’de el kaldıran milletvekillerinden yaklaşık 150 kişi genç yaşta emekli olup 52 bin liralık ballı maaş almaya hak kazandı. 70 vekil ise EYT’yi kıl payı kaçırdı.

Erdoğan SÜZER

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) için çıkarılan düzenleme genç milletvekillerine yaradı. Halen yaşları 41 ila 53 arasında değişen yaklaşık 150 milletvekili genç yaşta emekli oldu. Üstelik milletvekilleri, diğer EYT'liler gibi maaşın bağlanması için aylarca beklemek durumunda da kalmadı. Yaklaşık 70 vekil ise sigorta başlangıç tarihi ile sigortalılık süresi şartlarına takıldığı için erken emeklilik şansını kıl payı kaçırdı.

17 YIL ÖNE ALINIYOR

EYT sayesinde emekli olan vekiller 74 bin liralık maaşın yanı sıra 52 bin lira da emekli vekil aylığı aldı. Toplam aylık gelirleri 126 bin lirayı buldu. Düzenlemeden, yaşı bekleyen çok sayıda eski milletvekili de yararlandı. EYT'den emekli olan milletvekillerinden özellikle yaşları 41-43 civarında olanlar 52 bin liralık ballı maaşa yaklaşık 17 yıl erken kavuşmuş oldular. 2 yıl milletvekilliği yapanlar, diğer şartları yerine getirdiklerinde milletvekili emeklisi olma ayrıcalığına kavuşuyorlar.

8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olarak işe girmiş olan, 1970 ile 1980 yılları arasında doğan, 25 yıllık çalışma süresi ve 5 bin 975 gün (Bağ-Kurlu ve Emekli Sandığında 9 bin gün) prim ödeme gün sayısını dolduran tüm erkek milletvekilleri erken emekli olma hakkı elde etti. Aynı şekilde 1971-1982 yılları arasında doğan ve diğer şartları yerine getiren kadın milletvekillerine de EYT piyangosu vurdu. Dolayısıyla 2 yıl milletvekilliği yapmış ve halen 43-53 yaş arasında bulunan erkekler 60 yaşını, 41-52 yaş arasında olan kadınlar da 58 yaşını beklemeden maaş almaya başladı.

Yaklaşık 150 vekil yararlanıyor

TBMM'de halen görev yapan her 3 milletvekilinden 1'i, yani 200-220 civarında milletvekili 41-53 yaş aralığında bulunuyor. Dolayısıyla bu vekillerin tamamı EYT'den emekli olma potansiyeli taşıyor. Ancak bu vekillerden yaklaşık 150'ye yakınının diğer iki şartı karşıladığı ve EYT'den emekli olduğu tahmin ediliyor. Geriye kalan 70 civarında milletvekilinin ise sigorta başlangıç tarihi ile prim gün sayısına takıldığı düşünülüyor. TBMM'de halen 80'in biraz üzerinde milletvekili ise 40 yaş ve altı yaş grubunda olduğu için EYT kapsamı dışında kaldı.