Bankalar nakit avans çekimini durdurdu

Bankalar kredi kartlarını nakit avans çekimlerine kapattı. Geçtiğimiz günlerde TCMB kredi kartlarından nakit avans çekimleri karşılığında bankalara menkul kıymet tesisi zorunluluğu getirmişti.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Merkez Bankası’nın (TCMB) nakit avans ile ilgili düzenlemelerinin ardından bankalar kredi kartlarını nakit avanslara kapattı.

Önceki gün yapılan düzenleme ile TCMB belirli bir limitin üzerindeki bireysel kredi kartları vasıtasıyla yapılan nakit çekimi ve kuyum harcamalarının kredi türüne göre yüzde 30 oranında menkul kıymet tesisine tabi olmasına karar verdi.

Kararın ardından bankaların kredi kartlarına nakit avans ödemelerini durdurduğu görüldü. Bankamatiklerden nakit avans çekmek isteyen müşteriler ekranda hata ile karşılaştı.

Bankacılık kaynakları nakit avans çekiminin durdurulduğunu ve ne zaman açılacağının belirsiz olduğunu söyledi.

TALEP PATLAMIŞTI

Geçtiğimiz hafta bazı bankalar diğer kredilere uygulanan sınırlamalar nedeniyle bireyseller için en ucuz ve en yaygın TL borçlanma kanalı haline gelen “kredi kartı nakit avans”ta kullanılabilecek tutar ve vadeyi belirgin şekilde düşürmeye başlamıştı.

Kredi kartına nakit avans ya da taksitli nakit avans maliyetleri aylık bazda yüzde 1,36 faiz ile TL cinsi en düşük borçlanmayı sağladığı için son dönemde bireysel talebin en yüksek olduğu borçlanma kanalı haline gelmişti. Yüzde 1,36 faiz ile aylık borçlanma yapılabilen nakit avansa karşılık, bazı bankalarda bireysel kredilerde aylık faiz oranları yüzde 4'u aşıyor.

İlginizi Çekebilir Merkez şimdi de kredi kartına el attı