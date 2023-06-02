Bayide araç yok galeride vurgun var

Sıfır araç almak için en az 3 ay sıraya girilirken, daha önceden alım yapan galeriler bu araçları bedelinin çok üzerinde satışa çıkarıyor.

Taylan BÜYÜKŞAHİN

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Otomotiv sektöründe sıfır araç krizi büyüyor. Yaklaşık 1 yıldır bayilerde sıfır araç bulunamazken, vatandaşlar peşinat ödeyip 3 ay ile 1 yıl arasında sıraya giriyor. Ancak aynı sıfır araçlar galerilerde fahiş fiyatlarla satılıyor. Örneğin, bir markanın kendi internet sitesinde 1 milyon 150 bin TL olan araç, galeride 1.5 milyon liraya satılabiliyor. Böyle olunca ikinci el araç fiyatları da artıyor. Sektör temsilcileri, fabrikalardan araç tedarikinde sıkıntı yaşanmasının yanı sıra, bazı bayilerin galerilere araçları toptan aktararak piyasanın yükselmesine neden olduklarını belirtiyor.

Sektörün önde gelen bazı markalarının CEO'ları bu durumdan kendilerinin de rahatsızlık duyduklarını ifade etse de sorunun önüne geçilemiyor. SÖZCÜ'ye açıklama yapan bir sektör temsilcisi, piyasada satılan araçların en az yarısının yatırım amacıyla alındığını söyledi. Vatandaşın cebindeki parayı korumak için araçlara yatırım yaptığını ifade eden sektör temsilcisi, döviz ve enflasyonun kontrol altına alınmadan bu durumun düzelmesinin zor olduğunu vurguladı.

İKİNCİ ELE YÖNELİYOR

Sıfır araç fiyatları 450 bin-500 bin TL civarında başlarken, bu fiyatlardan bayilerde araç bulamayanlar galerilere gitmek zorunda kalıyor. Orada da aynı aracın 700 bin TL civarında satılması nedeniyle vatandaşlar mecburen ikinci el araçlara yöneliyor. Hızla artan enflasyon karşısında geliri artmayan vatandaşlar yaşı büyük ve kilometresi yüksek araçlara mahkum kalıyor.

Ceza kesiliyor ama fayda etmiyor

Bayilerde bulunan sıfır araçlar için liste fiyatlarının üzerinde talep edilen ücretler nedeniyle bayilere ceza kesiliyor. Ancak vatandaşın mağduriyeti devam ediyor. Araçlar üst donanım paketleri ve aksesuarla satılmaya çalışılıyor. Bununla birlikte sektör temsilcileri gemilerin geç geldiğini ifade ederken, gelen araçların da çoğunlukla üst donanıma sahip olduğunu belirtiyor. SÖZCÜ'nün konuştuğu bir galeri sahibi ise sıfır araçlara yatırdıkları paranın enflasyon karşısında erimemesi için fiyatlarını yüksek tutmak zorunda kaldıklarını kaydetti.