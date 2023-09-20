Bazı mahallelerde 25 farklı ülkeden sığınmacı yaşıyor

10 ilçede sığınmacı nüfusunun çok arttığını belirten Tekin, “Farklı milletler aynı mahallede yaşıyorsa sorun çıkıyor. İstanbul’da dert çok ama çözümü yok” dedi.

Batuhan SERİM

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Türkiye 2011'den bu yana iç savaştan kaçan Suriyelilerin sığındığı ülke konumunda. Suriyelilerin kitlesel göçünün yanı sıra binlerce Afganistanlı, Pakistanlı ile Afrika ülkeleri vatandaşları da Türkiye'yi komşu kapısı yapmış durumda. Mülk edinme karşılığı vatandaşlık dağıtılması da Türkiye'yi suç örgütlerinin göz bebeği ülke haline getirdi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan “Biz 5 milyona yakın mülteciye ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz” diyerek dünyaya ABD'den mesaj verirken, 2016 yılından beri göç haritası üzerinde çalışan CHP İstanbul eski Milletvekili Gürsel Tekin çarpıcı detaylar aktardı.

NÜFUSLARI YÜZDE 20'YE ULAŞTI

Sadece İstanbul'un 39 ilçesinin 10'unda ve 54 mahallede yabancı nüfusu yüzde 20'ye ulaşmış durumda. Esenyurt, Küçükçekmece, Başakşehir, Bağcılar, Avcılar, Bahçelievler, Sultangazi, Esenler, Zeytinburnu ve Fatih olmak üzere toplam 10 ilçe ile yabancı nüfusunun Türk vatandaşlarının nüfusunun yüzde 20'sine ulaştığı 54 mahalle yabancı kaydına kapalı bulunuyor. Dünyanın en kalabalık şehirleri arasında yer alan 16 milyonluk İstanbul'da resmi rakamlara göre, 1 milyon 200 bin yabancı yaşıyor. Kaçak göçmenler de eklenince rakam 2 milyonu aşıyor. Tekin, konuya ilişkin şu detayları verdi:

■ En çok sığınmacı Esenyurt ilçesinde. Esenyurt'ta sanayi yoğunluğu olduğu için nüfus orada birikti. Farklı ülkelerden 200-250 bin kişi var… Çok ciddi asayiş sorunları yaşanıyor.

■ Fatih ve Zeytinburnu ilçelerinde de yüksek sığınmacı nüfusu var, yoğun olarak hizmet sektöründe çalışıyorlar. Fatih'te bazı mahallelerde 20-25 farklı ülkeden gelen sığınmacı yaşıyor. Burada da çok ciddi sorunlar yaşanıyor.

■ Merter, Bahçelievler ve Sultangazi'de tekstil sektöründe çok yoğun oranda sığınmacı çalışıyor. Nerede bir sığınmacı yoğunluğu varsa, nerede farklı milletler aynı mahallede yaşıyorsa orada çok sorun oluyor. Sosyolojik olarak ciddi sıkıntılar oluyor, farklılıklardan kaynaklı sıkıntılar oluyor. 10-12 farklı ülkenin vatandaşının yaşadığı bir yerde tabii ki sorunlar olur.

■ İstanbul gerçekten sorunlu, sıkıntılı. Emniyetin tedbirlerini görüyoruz ama bu sadece emniyet tedbirleri ile çözülecek bir mesele değil. İstanbul'da dert, sorun çok ama şu anda çözümü yok.

FATİH'TE AFRİKA PAZARI

İstanbul'un birçok semtinde demografi tamamen değişmiş durumda. Aksaray'da Afrikalı, Arap ve Özbekler yoğun olarak yaşıyor. Semtte hamalından esnafına, dükkan çalışanından dilencisine kadar hemen herkes yabancı uyruklu. Türk vatandaşı görmenin neredeyse imkansız olduğu semtte dükkan tabelaları Türkçe değil.

Fatih'te tarihi bir iş merkezinin zemin katında yer alan Afrika Pazarı ise sık sık sosyal medyada gündeme geliyor. Afrika'dan getirilen meyveler, sebzeler, bakliyat, atıştırmalıklar ne ararsanız bulabileceğiniz pazarda, Türk ve Afrikalı esnaf yan yana satış yapıyor. Esnafın ve müşterilerin çoğunluğu Afrikalı ve kendi dillerinde konuşuyorlar.