Bitcoin kritik eşikte

Bitcoin, varlık yönetim şirketi BlackRock'ın Bitcoin borsa yatırım fonu (ETF) için ABD'de başvuru yapmasının ardından yükseldi.

Sozcu.com.tr

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Lider kripto varlık Bitcoin günlük yüzde 8 değer kazancıyla 28 bin 900 doların üzerini gördü.

Kriptolarda Bitcoin öncülüğünde yaşanan yükselişte varlık yönetim şirketi BlackRock’ın Bitcoin borsa yatırım fonu (ETF) için ABD’de başvuru yapması etkili oldu.

Bitcoin bugünkü artışla birlikte son 1,5 ayın zirvesine ulaştı. Yatırımcılar 30 bin dolarlık psikolojik eşiğin aşılıp aşılamayacağını izlemeye başladı.

BİTCOİN NEDEN YÜKSELDİ?

Bitcoin, önceki hafta ABD’de düzenleyici kurum SEC’in kripto borsalarına açtığı soruşturmalardan ve Fed kararından kaynaklanan geri çekilmelerle 24 bin dolar seviyesine kadar çekilmişti.

Bugün ise dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi olan BlackRock’ın ve bir diğer fon yönetim devi olan Fidelity şirketlerinin spot Bitcoin borsa yatırım fonu (ETF) başvurusunda bulunması piyasayı hareketlendirdi.

Bitcoin destekçileri, ABD piyasasında spot Bitcoin ETF onayını uzun zamandır bekliyordu. Ancak SEC, şimdiye kadar piyasanın yeterince olgunlaşmaması ve yatırımcılara yönelik riskleri gerekçe göstererek 30'u aşkın spot ETF başvurusunu reddetmişti.

Dünyanın en büyük fon yönetim şirketi olan BlackRock'un başvuru yapması ise yatırımcıları heyecanlandırdı. Yatırımcıların ETF başvuru dalgası başlayabileceğine ve Blackrock’un reddedilme ihtimalinin düşük olduğuna dönük inancı piyasadaki algıyı pozitife çevirdi.

KRİPTO PİYASASINDA SON DURUM

Bu gelişmelerle birlikte Bitcoin’in piyasa değerinin toplam kripto para piyasasına oranı olan ‘Bitcoin dominansı’ da 2 yılın ardından ilk kez yüzde 50’yi aştı.

Öğleden sonra itibariyle Bitcoin yüzde 8 değer kazancıyla 28 bin 900 dolara çıktı. Ethereum yüzde 5 artışla 1813 dolara çıktı.

Ripple yüzde 2 artışla 0,495 dolara, Cardano (ADA) yüzde 8 artışla 0,275 dolara, Dogecoin yüzde 3,6 artışla 0,06 dolara, Solana (SOL) ise günlük yüzde 5,6 yükselişle 16,79 dolara yükseldi.

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